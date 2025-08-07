Mosca, possibile vertice Putin-Trump: si lavora all’incontro su impulso degli Stati Uniti

Un nuovo vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente americano Donald Trump potrebbe tenersi a breve. A rivelarlo è il Cremlino, che parla di un’iniziativa nata “su proposta della parte americana”, lasciando intendere che il dialogo tra Mosca e Washington sia entrato in una fase operativa.

Ad annunciarlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Interfax. “L’incontro bilaterale ad alto livello è stato sostanzialmente concordato”, ha spiegato Ushakov, aggiungendo che sono già iniziate le fasi preparatorie insieme agli interlocutori statunitensi.

Durante un recente colloquio a Mosca tra Putin e l’inviato americano Steve Witkoff, è emersa anche l’ipotesi – accennata dall’ospite – di un possibile incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Un’idea che tuttavia, stando alla versione fornita dal Cremlino e riportata dall’agenzia Tass, non avrebbe suscitato alcuna reazione ufficiale da parte russa.

Nel frattempo, da Kiev arriva una nuova apertura al confronto diretto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli sviluppi diplomatici degli ultimi giorni, ha rilanciato la proposta di un faccia a faccia con Putin: “In Ucraina abbiamo sempre sostenuto che un confronto tra leader possa produrre risultati concreti”, ha dichiarato via social. “Occorre definire tempi e contenuti di un incontro che possa porre fine alla guerra”.

Anche Trump, dopo il colloquio con Zelensky, si è detto disponibile a un confronto a breve con Putin, alimentando l’attesa per una possibile svolta diplomatica.