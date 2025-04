Arte contemporanea e memoria popolare alla

Mostra d’Antiquariato di Pennabilli: parte il progetto “Serpe sotto la pietra”

Una residenza artistica per giovani creativi tra riti, leggende e progettualità contemporanea, un’opportunità di abitare le aree interne e riscoprire il patrimonio magico della Valmarecchia

La Mostra d’Antiquariato si rinnova con uno sguardo inedito, trasformando Pennabilli in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per la cultura contemporanea. Protagonista di questa apertura è Serpe sotto la pietra, un’open call rivolta a artist?, designer, collettivi creativ? e ricercator? interessat? ad ascoltare il territorio e riscoprirne le memorie nascoste.

Al centro del progetto c’è una residenza artistica nella cittadina dell’Alta Valmarecchia, che offre ai partecipanti l’opportunità di esporre le proprie opere all’interno della prestigiosa 54° edizione della Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato di Pennabilli, in programma dal 29 giugno al 13 luglio 2025.

L’iniziativa nasce con l’intento di attivare nuove relazioni tra i linguaggi dell’arte contemporanea e il ricco patrimonio immateriale del territorio: riti antichi, credenze popolari e narrazioni orali che ancora oggi abitano l’immaginario collettivo delle comunità locali.

La Valmarecchia, con i suoi paesaggi sospesi tra dolci colline e affioramenti rocciosi, è da secoli teatro di racconti popolati da guaritori, streghe, santi e creature fantastiche. Serpe sotto la pietra invita a immergersi in questo universo simbolico, reinterpretandolo in chiave personale e sperimentale attraverso pratiche artistiche contemporanee.

Per gli artisti selezionati si tratta di un’occasione concreta per abitare temporaneamente un’area interna, lavorare a stretto contatto con archivi, studiosi e abitanti, e restituire uno sguardo nuovo su un’eredità culturale tanto viva quanto spesso invisibile.

Il progetto prevede: ospitalità gratuita a Pennabilli per la durata della residenza; un premio economico di 1.000 euro a sostegno dell’attività di ricerca; un budget per la produzione delle opere; accesso a materiali d’archivio e momenti di confronto con esperti; esposizione finale durante Pennabilli Antiquariato, tra i più importanti eventi del settore a livello nazionale.

Le candidature possono essere inviate fino al 6 aprile 2025 compilando il form online:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSd8E814N07mgxuZJfY3sXyS hRkgFk7pUlYMj9-OyGdTCC4aIQ/ viewform

La call completa con tutte le informazioni su temi, luoghi, partner e modalità di partecipazione è disponibile al seguente link: https://drive.google.com/file/ d/1Xe2_ fcEl2IMtKCALEz62SMjRTLdmmhMg/ view?usp=drive_link

Serpe sotto la pietra è promossa da Pennabilli Antiquariato e Chiocciola la casa del nomade in collaborazione con Placebo collective e Paesaggi Migranti.

****

Serpe sotto la pietra è a cura di parte del progetto Habitat, un’iniziativa di Chiocciola la casa del nomade APS realizzata in partenariato con Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato, finanziata da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto Habitat favorisce l’incontro e la partecipazione della comunità locale attraverso diversi eventi, tra cui La Mossa, Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese, il Festival Habitat 2024 e 2025, i GioveDiSopra, incontri, workshop e laboratori di formazione.