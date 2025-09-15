Moto: festa grande al Gp Red Bull di San Marino e Riviera Rimini

Anche quest’anno l’appuntamento più atteso di fine estate per gli appassionati di due ruote ma non solo è stata una grande festa tra sport e divertimento al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il sedicesimo appuntamento del Motomondiale è stato indubbiamente pieno di emozioni, non solo in pista ma anche in tutta la Riviera romagnola.

Il weekend è iniziato con l’apertura delle Red Bull Riders Night di Riccione e Rimini, che hanno attirato un pubblico caloroso tra simulatori, contest e un DJ set con Max Benzoni.

L’atmosfera si è accesa grazie ai freestyle show con Aras Freestyle, Adrian Guggemos, la crew dei Ripkick, i Masters of Dirt e Barzy Freesryle che si è esibito con un moto elettrica targata Talaria.

Nel frattempo, venerdì, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si è colorato di arancione con l’iconica KTM Orange Parade che quest’anno ha coinvolto più di 450 partecipanti capitanati dai piloti ufficiali di MotoGP Acosta, Binder, Vinales ed Enea Bastianini.

Sabato, dopo le sessioni in pista, la festa si è spostata nella Fan Zone del circuito, che si è trasformata in una discoteca a cielo aperto targata Red Bull.

La pioggia non ha fermato l’appuntamento con il DJ set di Afrojack, by Nameless, che ha illuminato la notte di Misano, creando un’atmosfera unica.

Grande successo anche per la nuova Sport Area, allestita sempre nella Fan Zone: uno spazio dedicato al gioco e al relax dove il pubblico, tra una gara e l’altra, ha potuto divertirsi con attività gratuite come volley, basket, bowling, ping pong, calcio balilla, teqball, oltre che con il MotoGP Playstand, per mettersi alla prova virtualmente sui tracciati della MotoGP.

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stata una tappa importante, l’ultima della sua stagione, anche per la Red Bull Rookies Cup: un vivaio di talenti future stelle del Motomondiale. In quest’occasione la categoria ha aperto le porte del suo paddock a media e creator che hanno avuto modo di incontrare i giovanissimi piloti e sperimentare in prima persona la loro routine.

