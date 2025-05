MotoGP e World SBK 2025 a Misano World Circuit, ecco le promozioni al via da domani

Un biglietto due mondiali: con 90 euro l’accoppiata irrinunciabile

Tante promozioni anche per i singoli eventi e a Natale la Christmas Promo per gli eventi motoristici nella Motor Valley

Misano World Circuit, 23 ottobre 2024 – È una opportunità e un’idea. Da domani, 24 ottobre, scatta la consueta campagna di prevendita in vista dei due mondiali in programma a MWC anche nel 2025.

Save the date: dal 13 al 15 giugno l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK e dal 12 al 14 settembre il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

Da fine novembre arriverà anche la Christmas Promo che lo scorso anno ha avuto enorme successo e che prevederà la possibilità, a prezzi vantaggiosissimi, di assicurarsi un abbonamento ed assistere ad un calendario di eventi impareggiabile: MotoGP, WorldSBK, JuniorGP, GT World Challenge e Misano Grand Prix Truck.

Nel primo giorno di prevendita, oltre che online, ogni informazione sarà disponibile allo stand MWC della fiera Auto Moto d’epoca di Bologna, dove sarà posizionato anche il simulatore Res Tech.

MWC sarà anche ad EICMA a disposizione degli appassionati per fornire tutte le informazioni sui biglietti in promozione.

LE PROMOZIONI MOTOGP

Fino al 28 febbraio sarà attiva la promozione ‘Un biglietto due mondiali’. Con 90 euro si potrà assistere alle gare di MotoGp nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Paddock con Prato2.

Per la sola MotoGP, fino al 17 febbraio verrà applicato uno sconto su tutte le giornate della manifestazione e su tutti i settori Prato e Tribune. Al Prato 2, nella ‘Quercia Zone’ accesso alle qualifiche del sabato e alla Gara Sprint al prezzo di 30 euro; per le gare della domenica 55 euro, l’abbonamento alle due giornate a 75 euro, 90 euro per l’intero weekend.

La Promozione friend prevede invece che aggiungendo 25 euro al biglietto di tribuna della domenica, si possa assistere anche alla gara Sprint del sabato (biglietto abbonamento 2 giorni).

LE PROMOZIONI WORLDSBK

Fino al 28 febbraio sconto del 25% su tutti i settori e un ulteriore sconto del 10% con il Ridotto Rosa e il Ridotto FM/U16/FO.

La Promozione Friend consente, aggiungendo 25 euro al prezzo della domenica, di assistere anche al programma del sabato sulle tribune B e C fronte maxischermo con accesso anche al Paddock.

Sono inoltre previste riduzioni per bambini minori di 12 anni, Forze dell’Ordine, tesserati FMI o FSM, Under 16 e disabili, consultabili sul sito misanocircuit.com (biglietto abbonamento 2 giorni).

