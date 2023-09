Motomondiale: dichiarazione di Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico

Misano Adriatico, 11 settembre 2023 – “Dal 2007, quando il motomondiale è tornato stabilmente a Misano, quella appena svoltasi è stata un’edizione fra le più significative.

Le 141.000 presenze nel weekend hanno sostanzialmente colmato gli effetti della pandemia e del ritiro dalle corse in moto di quell’irripetibile campione che è stato Valentino Rossi.

Abbiamo fatto bene ad insistere e il grande lavoro che stiamo facendo conferma il risultato mediatico ed economico che ricerchiamo insieme a Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e comuni della Provincia. Non dimentichiamo il moltiplicatore certificato dalle ricerche: ogni euro investito ne produce 7 per il sistema dell’accoglienza.

Va sottolineato anche il successo di una novità che è stata introdotta con la serata Memorabilia all’interno di MWC, partecipata da circa 20mila persone e svoltasi sostanzialmente senza intoppi.

A Misano tutto ciò è stato ben percepibile. Siamo il cuore dell’evento e siamo stati all’altezza di questo ruolo. Voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione tutti coloro che hanno contribuito col loro impegno, spesso volontario, al successo degli eventi che nella settimana hanno accompagnato verso le gare. La passione di queste persone è un tesoro prezioso che va alimentato continuamente. Aggiungo un grazie alla Polizia Locale perché integrandosi perfettamente con le altre forze dell’ordine ha contribuito al successo del piano della mobilità.

Ieri, mentre le luci del motorsport erano accese su Misano, un giovane pilota nostro concittadino ha compiuto una grande impresa. Emiliano Ercolani a Magny Cours è diventato campione europeo nella Yamaha R3 bLU cRU European Cup. Ora per lui si aprono le porte della World Supersport 300. Congratulazioni a lui e a tutti coloro che ne stanno seguendo la carriera. Lo aspetto presto in Comune!

Passata la MotoGP siamo ancora in pista. Venerdì partirà Italian Bike Festival a MWC. É da applausi la capacità dell’impianto di adeguarsi in così pochi giorni per accogliere due eventi complessi e senza dimenticare che oggi ci sono ancora i test MotoGP in pista. Saranno a Misano oltre 40.000 visitatori per questo appuntamento dedicato alle bici e così intonato con la nostra filosofia di mobilità sostenibile. Il 23 e 24 toccherà alla Spartan Race che attende 6.000 partecipanti ai quali si aggiungeranno gli accompagnatori.

Sarà un settembre dai grandi numeri, frutto del lavoro e della passione, con tanti ospiti accolti in una città più bella ed ordinata”.