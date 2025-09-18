Motonautica Sammarinese: Aquabike San Marino a Fiumicino Vince in diverse categorie

Si è appena concluso a Fiumicino il Campionato Italiano Moto d’Acqua dove ha visto il Team Sammarinese protagonista in diverse categorie.

Il pilota Santucci Marco Maria conquista il primo posto nella categoria Ski F4, moto che si guidano in piedi, chiudendo il campionato con la medaglia di Bronzo. Sempre in Ski F4 Hirsch Adriano si aggiudica il titolo di vice Campione Italiano con la medaglia d’Argento. Vittoria in categoria Ski Superjet per Lino Brusadin seguito al terzo posto dal compagno Hirsch Adriano che si aggiudica anche qui la medaglia d’Argento in classifica generale. Un terzo posto va pure alla diciottenne Sofia Fochesato che in categoria Runabout F4 si aggiudica un terzo posto. Per il giovanissimo Eros Brusadin nella categoria 12/14 anni Ski conquista il secondo posto. Grandissima la prestazione del diciassettenne Kevin Bordin che in categoria Spark 15-18 anni ha dimostrato tantissimo vincendo. A questo punto stiamo definendo la sua partecipazione insieme a Lino Brusadin per andare al Mondiale che si terrà in Sardegna ad Olbia dal 16-19 Ottobre. “Sarebbe la prima volta” afferma il Presidente Nanni Walter ” che due piloti del Team Sammarinese partecipano ad una competizione del Mondo in questo Sport dove la Repubblica è presente da pochi anni. Passato il Mondiale ricominceremo con i corsi per individuare i nuovi talenti 2026″.

Uff. Stampa Aquabike San Marino