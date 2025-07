Motorally: San Marino protagonista al Rally d’Abruzzo. Marini, Salucci e Zanotti sugli scudi

Si è svolta nel weekend del 28 e 29 giugno una doppia prova del Campionato Italiano Motorally, il suggestivo Rally d’Abruzzo. Due giornate di gara rese estremamente impegnative dal caldo torrido e dal terreno particolarmente accidentato, che hanno messo a dura prova i 270 piloti al via, causando ben 85 ritiri.

Nonostante le difficoltà, gli atleti della Federazione Sammarinese Motociclistica si sono distinti con risultati eccellenti, conquistando i vertici delle classifiche sia il sabato che la domenica.

Sabato da incorniciare per Thomas Marini, che ha conquistato la vittoria assoluta e quella di classe 450 cc. Prestazione maiuscola anche per il giovane Federico Salucci, appena 16enne, che ha chiuso 12° assoluto e 2° nella classe 125 cc.

Domenica Marini ha replicato con un secondo posto assoluto, bissando la vittoria nella sua categoria (450 cc), mentre Salucci, complice una penalità, ha visto sfumare il secondo posto di classe, restando fuori dal podio.

Grande ritorno invece per Alex Zanotti, che dopo anni lontano dalle competizioni, ha dominato la classe 600 cc, vincendo con autorevolezza in mezzo a una concorrenza qualificata e agguerrita.

A completare il quadro positivo per San Marino, il Presidente della Federazione, Paolo Michelotti, che ha ottenuto due onorevoli undicesimi posti nella classe 250 4T, piazzandosi intorno alla 70ª posizione assoluta in entrambe le giornate.

Un bottino importante per la FSM, che da un paio d’anni colleziona risultati di spessore nei campionati italiani di Motorally e Raid TT. Thomas Marini, fresco vincitore del Rally di Albania e campione italiano RaidTT 2024, si sta contendendo anche il campionato Motorally. Federico Salucci continua a dimostrare un talento cristallino nella sua classe, entrando stabilmente tra i Top Driver della specialità. E con il ritorno vincente di un nome storico come Alex Zanotti, già campione del mondo, San Marino si conferma come realtà protagonista nel panorama del Motorally e Raid TT italiano.

La Federazione si congratula con i suoi piloti per l’impegno, la passione e gli straordinari risultati ottenuti, e rinnova il sostegno nella corsa ai titoli assoluti e di classe.

FEDERAZIONE SAMMARINESE MOTOCICLISTICA