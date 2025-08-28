Motori, Scuderia San Marino: fine agosto intenso tra rally, kart e velocità al Nürburgring

Un agosto fitto di impegni sportivi si conclude per la Scuderia San Marino con un week-end ricco di competizioni su rally, pista e kart.

Sul fronte rally, il Trofeo Italiano Rally prosegue con il Rally Piancavallo a Pordenone, dove quattro equipaggi della Scuderia San Marino saranno protagonisti. Giacomo Marchioro sarà affiancato da Daniele Conti, mentre Massimo Bizzocchi gareggerà con Giuseppe Testa. Completano la pattuglia sammarinese Valentina Pasini con Nicolò Ardizzone e Samanta Grossi al fianco di Lorenzo Grani, confermando la tradizione di ottimi navigatori della società biancazzurra.

In pista, a Sarno si svolgerà il sesto round del Campionato Rotax Max Challenge di kart, con protagonisti i piloti Nicolas Tagliaferri, Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Leardini, pronti a competere per i migliori piazzamenti nella categoria.

Sul fronte velocità, gli impegni della Scuderia si spostano oltre confine, sul circuito tedesco del Nürburgring. Qui si disputerà l’ottava tappa del Fanatec GT World Challenge, con Mattia Drudi in pista, mentre la GT4 European Series vedrà protagonisti Paolo e Davide Meloni nel quinto round stagionale. Infine, il Lamborghini Super Trofeo Europa celebra il quarto appuntamento con Luciano e Donovan Privitelio pronti a difendere i colori sammarinesi.

Con questo ricco calendario, la Scuderia San Marino conferma la sua presenza su più fronti del motorsport nazionale e internazionale, mantenendo viva la passione per le competizioni e per la velocità, dalla pista ai rally, fino ai kart.