Motus Liberi al Meeting di Rimini: con il Ministro italiano Adolfo Urso focus su innovazione, sviluppo e relazioni internazionali

Si è tenuto oggi un interessante incontro tra il partito Domani – Motus Liberi e il Ministro italiano per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nel contesto del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini. Al centro del confronto, le tematiche di innovazione, regolamentazione, sviluppo dell’aeroporto e politiche condivise.

Secondo quanto comunicato dal partito, l’incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza dello sviluppo economico e delle relazioni internazionali, considerate da Domani – Motus Liberi come “le basi di un Paese che guarda al futuro”.

Il partito ha sottolineato come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà politiche sia fondamentale per promuovere una visione strategica e orientata alla crescita sostenibile, con particolare attenzione all’attrattività internazionale e all’innovazione tecnologica.