Nasce a Cattolica il Molab Running Club

Una nuova comunità di runners che promuove la corsa sia per il benessere che per l’agonismo

Ha mosso i suoi primi passi il Molab Runnig Club, una nuova comunità di runners che vuole promuovere la corsa sia per il benessere che l’agonismo.

L’iniziativa è nata da un’idea di Molab – Il laboratorio del movimento che si trova a Cattolica, in via Sforza ed è aperto sia ai runner della Regina dell’Adriatico, sia a quelli delle località limitrofe. L’intento è quello di avvicinare sempre più persone alla corsa, che si tratti di chi non ha mai corso nella propria vita, a chi vuole iniziare a fare i suoi primi 20/30 minuti di fila di corsa, a chi voglia preparare gare dove la corsa la fa da padrona: dalle classiche podistiche (5km, 10km, mezze maratone e maratone), a chi pratica trail running o ultra trail running, a chi fa sport ibridi come Spartan Race, OCR, Hyrox, Triathlon.

«Far parte del Molab Running Club è molto semplice – spiegano Marco Sartori e Davide Fraternali di Molab –, è sufficiente iscriversi. La formula che abbiamo pensato offre molta libertà nella scelta dei modi e tempi di partecipazione. Si potrà infatti decidere di correre da soli o in compagnia, utilizzando il gruppo WhatsApp che abbiamo creato per concordare le uscite. Noi daremo l’opportunità di partecipare a delle giornate per lavorare sulla tecnica di corsa, inoltre organizzeremo dei momenti di corsa insieme».

Il Molab Running Club è affiliato alla FIDAL, ci sarà quindi la possibilità sia di tesserarsi come atleti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera che associarsi semplicemente all’Associazione Sportiva Dilettantistica Molab.

«Al Club possono partecipare anche persone iscritte ad altre società sportive – precisano Sartori e Fraternali –, l’intento, infatti, è quello di riunirsi con il fine di correre ed allenarsi insieme, anche se si appartiene a società e sport diversi, cercando di togliere quelle barriere territoriali e sociali a cui spesso andiamo incontro, perché alla fine siamo tutti vicini di casa».

I benefici della corsa

L’attività fisica è considerata al pari di un farmaco grazie ai benefici ottenuti da chi la pratica e, come ogni farmaco, la differenza la fa il dosaggio.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) consiglia, nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni, di svolgere ogni settimana tra i 150 e i 300 minuti minimo di attività fisica aerobica di intensità moderata oppure almeno 75-150 minuti di attività fisica aerobica intensa.

Tra le attività aerobiche più comuni troviamo sicuramente la corsa. Correre è l’attività fisica principale che l’uomo svolge dall’alba dei tempi; è uno degli schemi motori che si sviluppano fin da bambini, dopotutto è un esercizio molto semplice: basta mettere un piede davanti all’altro in rapida successione, ma da non sottovalutare. È infatti facile incorrere in infortuni o varie problematiche legate alla corsa per via di sovrallenamento o calzature inadeguate, per questo sarebbe bene affidarsi a dei professionisti.

Allenarsi regolarmente nella corsa offre molteplici benefici per la salute che possono migliorare la qualità della vita:

– riduzione massa grassa

– riduzione della frequenza cardiaca a riposo

– riduzione trigliceridi

– aumento del massimo consumo di ossigeno

– aumento del cosiddetto “colesterolo buono” (HDL)

La corsa inoltre permette di prevenire patologie dismetaboliche come obesità e diabete di tipo 2 e ancora, miglioramento dell’umore e disturbi come la depressione.