Nasce l’Associazione Frontalieri Italia San Marino

Annunciamo la nascita dell’Associazione Frontalieri Italia San Marino, un’organizzazione senza scopo di lucro, nata con l’obiettivo di tutelare e supportare sia i lavoratori frontalieri che ogni giorno varcano i confini per svolgere la propria attività professionale sia i pensionati ex lavoratori frontalieri a San Marino. Desideriamo essere una risposta alle crescenti esigenze di una categoria di lavoratori che affronta quotidianamente problematiche legate a fiscalità, previdenza, mobilità e diritti contrattuali. Con l’aumento della complessità normativa e delle sfide burocratiche, diventa essenziale un interlocutore dedicato che possa rappresentare gli interessi dei frontalieri (lavoratori e pensionati) presso le istituzioni locali e nazionali, collaborando con tutti coloro che possano farsi carico delle nostre problematiche quali ad esempio: Legge 104, Assegno Unico, disparita di trattamento, doppia tassazione pensionati. L’associazione è aperta a tutti i lavoratori frontalieri e pensionati interessati a far parte di una comunità unita e solidale.

Comunicato stampa