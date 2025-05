Nasce l’hub Emilia-Romagna e Marche di DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE

Sarà inaugurato il 6 febbraio 2025, alle ore 11.30 all’Opificio Golinelli di Bologna, l’Hub Emilia-Romagna e Marche realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU. L’Hub sarà gestito da G-Lab S.r.l. Impresa Sociale in collaborazione con Fondazione Golinelli, BAM! Strategie Culturali e Sineglossa.

L’Hub Emilia-Romagna e Marche è parte di una rete di 10 hub che diffondono sul territorio nazionale le azioni di Dicolab. Cultura al digitale: per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale è in arrivo una ricca e differenziata offerta di formazione in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale.

La presentazione dell’Hub e del programma delle attività è affidata a Eugenia Ferrara, presidente di G-Lab S.r.l. Impresa Sociale e vicedirettrice di Fondazione Golinelli; Federico Borreani, co-fondatore di BAM! Strategie Culturali; Federico Bomba, presidente di Sineglossa; Cristina Ambrosini, dirigente responsabile Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna; Francesca Neri, area “Progetti di innovazione e complessi” della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali; Luca Panini, CEO di Franco Cosimo Panini Editore e fondatore del Gruppo Panini Cultura. Concluderà Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli.

Emilia-Romagna e Marche vantano più di 800 biblioteche e circa 1000 musei e archivi. Un patrimonio importante, che l’innovazione digitale applicata al settore culturale può contribuire a tutelare e valorizzare. L’Hub Emilia-Romagna e Marche agisce proprio in questa direzione, con un’offerta di corsi di formazione continua e aggiornamento professionale dedicata a chi è impegnato a guidare e intervenire nel processo di trasformazione digitale del settore.

Tra marzo 2025 e giugno 2026 l’Hub svilupperà oltre 40 corsi in diverse città tra cui Bologna, Modena, Cesena, Rimini, Ravenna e Ancona.

I primi corsi, in partenza a marzo 2025, saranno dedicati a esplorare l’IA, il Metaverso e la Realtà Virtuale e Aumentata applicati alla digitalizzazione e alla gestione sostenibile del patrimonio culturale. In programma anche approfondimenti sullo storytelling interattivo, sulle potenzialità del digital fundraising e del digital manufacturing, sulla progettazione di strategie di marketing culturale data-driven.

I corsi, della durata di 3 ore ciascuno, sono sviluppati per migliorare le competenze del personale del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, del personale di istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore, di laureandi e ricercatori di università e accademie. La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.

Per partecipare all’evento di inaugurazione del 6 febbraio 2025, iscrizioni sul sito di Fondazione Golinelli.