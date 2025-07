Nasce un nuovo ristorante a San Marino: “Ristorante da Silvano”, piatti di pesce e cruditè di mare in una terrazza con vista sulla riviera romagnola

Apre a Borgo Maggiore, in Via dei Boschetti 57 (ex sede McDonald’s), il nuovo Ristorante da Silvano, evoluzione naturale del già noto “Stuzzico da Silvano”. Un nuovo nome che accompagna una proposta rinnovata, ma fedele allo spirito originario: cucina romagnola autentica, porzioni generose e grande attenzione alla qualità.

Un punto di forza del menù sono le cruditè di mare, selezioni raffinate di pescato fresco servite in purezza: ostriche, scampi, fasolari, gamberi rossi di Mazara del Vallo. A queste proposte si affianca una vasta scelta di ottimi vini, pensati per accompagnare al meglio ogni portata. Un’esperienza gastronomica pensata per esaltare i sapori del mare senza filtri, in un equilibrio tra eleganza e semplicità.

Accanto a queste proposte, non mancano i grandi classici: primi di terra e di mare, grigliate, fritti dell’Adriatico, specialità stagionali e una selezione di pizze gourmet. Il locale mantiene così la propria identità, rafforzandola con una nuova immagine e una rinnovata attenzione alla presentazione.

Ristorante da Silvano è pronto ad accogliere vecchi e nuovi clienti con un servizio curato, una cucina che sa raccontare il territorio e una splendida terrazza con vista sulla riviera romagnola, perfetta per godersi una cena a base di pesce in un’atmosfera rilassata. Il servizio è curato e la cucina attenta alle radici locali. Le foto qui sotto offrono una prima occhiata alle cruditè e alla nuova atmosfera del locale. In fondo all’articolo è inoltre disponibile il menù completo, per scoprire nel dettaglio tutte le proposte del ristorante.

Ristorante da Silvano

Via dei Boschetti 57 – San Marino (Borgo Maggiore)

Tel: +378 0549 908250

Facebook