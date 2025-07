A Borgo Maggiore apre la nuova Locanda de Borg – con una nuova gestione d’eccellenza firmata Daniele Bugli

Nel cuore di Borgo Maggiore, nasce un locale tutto nuovo: si chiama Locanda de Borg e porta con sé una ventata di novità, pur mantenendo un profondo rispetto per la cucina tradizionale.

Il ristorante sorge dove un tempo si trovavano Stuzzico da Silvano e poi Ristorante da Silvano, ma oggi si presenta con una gestione completamente rinnovata, sotto la guida di un nome noto della ristorazione sammarinese: Daniele Bugli, già proprietario della rinomata Cantina di Bacco in centro storico e dell’Antica Trattoria Ugolini in zona Sottomontana. Un professionista che ha fatto dell’amore per la cucina autentica il suo biglietto da visita.

Menù del giorno: gusto, semplicità e territorio

La Locanda de Borg punta tutto sulla genuinità e sull’accoglienza. Ogni giorno, a pranzo, viene proposto un menù del giorno ispirato alla tradizione locale e alla stagionalità degli ingredienti: primi piatti fatti in casa, secondi della cucina rustica, contorni freschi e dolci come una volta.

Una formula perfetta per chi lavora in zona, per chi cerca una pausa pranzo di qualità o per chi semplicemente vuole riscoprire i sapori di casa in un’atmosfera familiare e curata.

“Vogliamo offrire un luogo dove si mangia bene, si spende il giusto e ci si sente sempre i benvenuti”

– Daniele Bugli

Un ritorno alle origini, con lo sguardo al futuro

Con la riapertura della Locanda de Borg, Daniele porta avanti una filosofia semplice: pochi piatti, ma buoni. Preparati ogni giorno con passione, senza fronzoli, ma con tutto il sapore delle ricette di una volta. Il locale si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca una ristorazione vera, concreta, accessibile.

Ecco il menù del giorno di oggi:

Dai un’occhiata alla gallery per scoprire l’atmosfera della Locanda e la terrazza con vista sulla riviera.