Nascondevano la droga nei doppi fondi della valigie. Quattro arresti per un traffico internazionale scoperto dalla GDF di Bologna

Quella che sembrava una famiglia di ritorno da una vacanza in Sudafrica, in realtà si è rivelata ben altro. Una banda di corrieri di eroina, che nel doppiofondo dei bagagli trasportavano chili di droga. Partendo da tre arresti effettuati dalla Guardia di Finanza all’aeroporto Marconi nel 2021, i militari delle fiamme gialle sono riusciti a ricostruire e scardinare un’associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di eroina gravitante nel napoletano. Quattro le misure cautelari eseguite stamattina, tre in carcere e un obbligo di dimora, a carico di tre italiani e un tanzaniano, ritenuti dagli inquirenti ai vertici del sodalizio.

