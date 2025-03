“Natale nei Luoghi dell’Anima – Oscar della Vetrina”: sinergia tra Comune di Rimini e di Santarcangelo

Dal 9 al 15 dicembre 2024, le città di Rimini e Santarcangelo ospiteranno la prima edizione di “Natale nei Luoghi dell’Anima – Oscar della Vetrina”, un evento unico organizzato in collaborazione tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo, l’associazione Zeinta di Borg, Città Viva di Santarcangelo e Andrea Guerra, maestro, compositore e presidente de I Luoghi dell’Anima. L’iniziativa, inserita nel ricco programma de I Luoghi dell’Anima, mira a valorizzare il commercio locale e a creare una magica atmosfera natalizia attraverso la creatività dei commercianti.

Le prime 25 imprese di Rimini e le prime 25 imprese di Santarcangelo che aderiranno all’iniziativa avranno la straordinaria opportunità di ricevere gratuitamente un kit per allestire una vetrina natalizia a tema cinematografico. Questo kit permetterà ai partecipanti di immergersi in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, contribuendo a rendere le strade dei due centri cittadini ancora più vivaci e attrattive durante le festività natalizie.

Il culmine dell’evento si terrà il 20 dicembre 2024, quando verrà decretato il vincitore dell’Oscar della Vetrina, scelto per la migliore interpretazione del tema cinematografico natalizio. Questo riconoscimento vuole premiare l’impegno e la creatività dei commercianti, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il tessuto sociale e commerciale delle due città.

“Natale nei Luoghi dell’Anima – Oscar della Vetrina” rappresenta il primo esempio di collaborazione tra Zeinta di Borg e Città Viva di Santarcangelo, unendo due realtà associative in un progetto condiviso a favore del commercio e della comunità. Andrea Guerra ha voluto aggiungere questa iniziativa al già ricco calendario di eventi de I Luoghi dell’Anima, consolidando ulteriormente l’impegno per la cultura e la vitalità delle comunità locali. L’evento è organizzato grazie al supporto di Rivierabanca Credito Cooperativo.

“Sono davvero entusiasta di questa prima collaborazione tra Città Viva e Zeinta di Borg – afferma Alex Bertozzi, Presidente di Città Viva – un’iniziativa che spero rappresenti solo il primo passo di un percorso ricco di nuove opportunità future. Come associazione, abbiamo sempre creduto nel valore della collaborazione, e non abbiamo esitato a sposare questo progetto, perché sono convinto che unire gli sforzi delle due realtà sia un modo efficace per dare maggiore forza e visibilità al commercio locale.

Unire il nostro commercio a un evento di prestigio e grande richiamo come il festival cinematografico “I Luoghi dell’Anima” rappresenta un’occasione unica, soprattutto in quello che è, senza dubbio, il periodo più importante dell’anno per le nostre attività. L’Oscar della Vetrina, con il suo tema cinematografico, non solo ci permette di valorizzare la creatività dei nostri commercianti, ma offre anche una vetrina eccezionale per farci conoscere da nuovi potenziali clienti e, al tempo stesso, mettere in risalto il nostro territorio e le sue eccellenze, tra cui non posso che includere i nostri negozi.

Sono certo che i commercianti sapranno sorprenderci con allestimenti di grande impatto, capaci di catturare l’attenzione e di trasmettere tutto il valore che il nostro commercio e la nostra comunità hanno da offrire.”

“Siamo elettrizzati di partecipare all’iniziativa Natale nei Luoghi dell’Anima, – continua Andrea Amadei , Presidente di Zeinta di Borg – che rappresenta una splendida opportunità per valorizzare il nostro territorio e le tradizioni locali. La collaborazione con l’Associazione Città Viva di Santarcangelo è un esempio concreto di come unendo forze e passioni diverse possiamo offrire esperienze uniche e significative a tutti i cittadini e ai visitatori. Il Premio Oscar della Vetrina è una delle iniziative più apprezzate di questo periodo, che non solo celebra la bellezza delle vetrine natalizie, ma anche l’impegno dei commercianti e degli artigiani che rendono le nostre città un luogo vivo e accogliente. Siamo certi che, grazie a questa sinergia, riusciremo a rendere il Natale di Rimini e Santarcangelo ancora più speciale, creando momenti di condivisione e di calore umano che caratterizzano le nostre tradizioni”.

I clienti e i visitatori saranno poi invitati a votare la vetrina preferita attraverso il profilo Instagram delle due associazioni coinvolte.

https://www.instagram.com/cittavivasantarcangelo/

https://www.instagram.com/zeintadiborg/

Per aderire:

Santarcangelo 331/9090862 – Rimini: 388/7861971