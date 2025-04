Naufragio al largo di Rimini, tre persone soccorse. Una barca a vela è stata capovolta dal vento

Naufragio ieri pomeriggio intorno alle 18.30 al largo della colonia bolognese di Rimini, a circa 2 miglia dalla costa.

Una manovra sbagliata con raffiche di vento che ieri pomeriggio andavano dai 19 ai 25 nodi (quindi 50-60 chilometri orari) e in pochissimi minuti l’imbarcazione, un natante a vela sotto i 10 metri, si è capovolta facendo finire in mare l’equipaggio.

Le tre persone a bordo, una donna di 40 anni, e due uomini di 56 e 37 anni, tutti di Rimini, sono state tratte in salvo dalla Motovedetta 2008 della Capitaneria di Porto di Rimini e un gommone veloce della Guardia costiera uscito da Riccione, e stanno bene.

La chiamata di soccorso è partita direttamente dalla donna in acqua che è riuscita a telefonare col cellulare.

Poi la linea si è interrotta e sono iniziate le ricerche. Dopo un paio d’ore, i tre naufraghi sono stati recuperati e portati in salvo.

L’imbarcazione è affondata ed è dispersa al largo.

Ansa