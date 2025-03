Nautica: Ferretti vara a Ravenna Infynito 90 M/Y Love

Il nuovo scalo di varo di Ravenna debutta con un battesimo del mare: Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love.

La quarta unità del maxi flybridge è destinata a un armatore sloveno.

“Oggi, al nuovo scalo di varo, viviamo una straordinaria anteprima delle tante belle giornate che vivremo in questo cantiere nei prossimi anni.

Qui verranno costruite e varate la gamma Infynito di Ferretti Yachts e la gamma a vela e quella a motore di Wally. A Ravenna il bello è appena cominciato e promette di durare a lungo”, ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group.

Il sito produttivo di Ravenna è stato acquisito da Ferretti Group nel marzo 2023 e nel dicembre dello stesso anno sono state avviate le prime linee di produzione. Al momento sono cinque le imbarcazioni in lavorazione, dei brand Ferretti Yachts e Wally, alle quali lavorano quotidianamente già 200 addetti.

Il cantiere, che occuperà 100.000 metri quadri, sarà pienamente operativo nella prima metà del 2025.

Ferretti Yachts Infynito 90 ha una lunghezza fuori tutto di 26,97 metri (88ft 6in) e un baglio massimo di 7,33 metri (24ft 1in), oltre 100 metri quadri di aree all’aperto e 140 di spazi interni. La All – Season Terrace è l’elemento caratterizzante di questo nuovo concetto di imbarcazione. Con una coppia di motori Man V12 – 1550 mHp, Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love può raggiungere una velocità massima di 20 nodi e una velocità di crociera di 15 nodi.

Ansa