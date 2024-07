Nazionale Futsal San Marino. Un primo tempo storto costa la sconfitta con la Bulgaria per 4-1

I Titani affrontano l’ultimo impegno del raggruppamento con la corsa al secondo posto ancora tutta da scrivere. In caso di vittoria sulla Bulgaria, i ragazzi di Osimani salirebbero a quattro punti per dipendere dall’Austria. Pareggio o sconfitta non basterebbero in ogni caso per sperare nell’accesso ai Main Round.

L’avvio è promettente per San Marino, che dopo appena 13” chiama Kirov al tuffo all’angolino per disinnescare il destro potente e preciso di Busignani. Sono i Biancazzurri a fare la partita, con la Bulgaria a fare difesa di posizione con una bassa linea di pressione. Alla prima vera incursione, però, gli uomini di Koychev passano. Belloni non riesce a tenere un pallone sulla mediana e l’attacco in superiorità numerica porta in dote il vantaggio bulgaro, ad opera di Dimov al 6’. Lo spartito dell’incontro non cambia: San Marino fa gioco, sfiorando il pareggio in successione con Pasqualini ed Ercolani. I Titani sono pienamente in gara, come testimonia anche la puntata imprecisa di Moretti a metà frazione. Al 12’ il pareggio sembra cosa fatta sulla punizione di Busignani per Ercolani, che lamenta una deviazione di mano a salvare la porta avversaria. Che non sia tra le frazioni più fortunate che si ricordino, lo testimonia la successione di eventi al 14’: il prodigioso riflesso di Kirov sul tap-in di Maiani sventa il possibile pareggio del laterale sammarinese, mentre sul fronte opposto – con un’azione di rimessa – la Bulgaria raddoppia con Asenov. Ciononostante, i Titani continuano a fare la partita e a costruire occasioni, nitide come nella combinazione che libera Zafferani davanti a Kirov – nuovamente monumentale. E tutto sembra aver preso la piega sbagliata, quando Baharov scappa in banda e calcia sulla mano di Protti, fuori area in uscita. Per l’estremo sammarinese arriva così l’espulsione, per San Marino l’inferiorità numerica e per Jacopo Pazzini il debutto assoluto. Se sulla punizione dal limite è salvato dalla traversa, è risolutivo sul tiro libero di Dobrichov. Quest’ultimo saprà però rifarsi in chiusura, con il mancino che scheggia il palo e vale il 3-0 all’intervallo.

In avvio di ripresa c’è subito lavoro per Kirov, migliore in campo, sulla puntata mancina di Busignani. L’estremo bulgaro perde poi palla in sganciamento, ma la transizione di Pasqualini si risolve con una deviazione sventata sulla linea di porta. Dal corner successivo, Moretti pizzica la traversa. La replica della Bulgaria è affidata a Kuzov, murato in extremis da Franciosi prima ed impreciso al volo poi. San Marino alza la linea di pressione, esponendosi a qualche inevitabile rischio. Pazzini ha il riflesso giusto su Tsvetanov, mentre sul fronte opposto Mattioli rimette in partita i Titani con un gran diagonale che non lascia scampo a Kirov. Terza partita su tre a segno per i Biancazzurri, che mettono anima e corpo per cercare la rimonta. I Bulgari si assestano sun un approccio ancor più difensivo di quanto non avessero già impostato in preparazione all’incontro. La tattica paga, visto che col passare dei minuti e l’affiorare della stanchezza, San Marino fatica a trovare combinazioni efficaci. Sul fronte opposto, invece, gli avversari festeggiano la giornata di grazia con la sassata al volo di Dobrichov su schema d’angolo. Sotto di tre gol ad altrettanti minuti dalla sirena, i Titani varano il portiere di movimento – nella fattispecie Moretti. La superiorità numerica produce un piazzato che Busignani scarica a tutta gamba sui legni di Kirov. La Bulgaria fatica a difendere su questa situazione di gioco e deve affidarsi al proprio portiere anche su Moretti e soprattutto Ercolani, al 38’.

Termina con una sconfitta tutt’altro che meritata, il turno preliminare di qualificazioni a Futsal EURO 2026, per San Marino. I ragazzi di Osimani hanno ceduto per 4-1 alla Bulgaria, dopo una gara a lungo condotta e meglio interpretata, dove a far la differenza è stata la freddezza degli avversari negli episodi decisivi. Oltre alla giornata straordinaria di Kirov, pressoché insuperabile nelle numerose occasioni create dai Biancazzurri.

Futsal EURO 2026, Preliminary Round – 3. giornata | San Marino-Bulgaria 1-4

SAN MARINO

Protti, Pasqualini, Busignani, Moretti, Ercolani

A disposizione: Pazzini, Geri, Maiani, Franciosi, Mattioli, Zafferani, Ceccoli, Belloni, Toccaceli

Allenatore: Roberto Osimani

BULGARIA

Kirov, Dobrichov, Minchev, Baharov, Kuzov

A disposizione: Pavlov, Spasov, Tsvetanov, Asenov, Stepanov, Petrov, Dimov, Stoykov, Shalamanov

Allenatore: Delyan Koychev

Primo arbitro: Darko Boskovic (SUI)

Secondo arbitro: Mislav Džeko (CRO)

Terzo arbitro: Admir Zahovi? (SNV)

Cronometrista: Daniel Stauber (AUT)

Marcatori: 5’26” Dimov, 13’56” Asenov, 18’51”, 36’40” Dobrichov, 28’09” Mattioli

Ammoniti: Zafferani, Spasov, Busignani, Asenov, Dobrichov

Espulsi: 18’15” Protti

Note: 18’31” Pazzini respinge un tiro libero

FSGC | Ufficio Stampa