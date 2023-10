Nazionale: San Marino accarezza il sogno con la rete di Alessandro Golinucci. Con la Danimarca finisce 1-2

In una cornice di pubblico bellissima come quella del San Marino Stadium – oltre quattromila i presenti – la Nazionale di San Marino affronta una delle top d’Europa come la Danimarca nell’ottavo appuntamento delle qualificazioni ad EURO 2024. I Biancazzurri tengono testa alla corazzata danese e nella ripresa accarezzano anche il sogno del pari dopo il gol di Alessandro Golinucci.

I Titani di Fabrizio Costantini iniziano con l’atteggiamento giusto e affrontano senza paura i campioni danesi, presenti sul Titano con tutti i migliori sin dal primo minuto. Il tecnico Hjulmand infatti schiera subito tutti i big come Eriksen, Kjaer e Hojlund tanto per fare qualche nome ma i Titani giocano i primi minuti a viso aperto e guadagnano anche due ottimi calci d’angolo. Non solo perché al decimo D’Addario recupera un ottimo pallone e si invola verso la porta di Schmeichel ma il suo destro – dopo la lunga cavalcata – è morbido ed esce sotto gli applausi di un partecipativo San Marino Stadium.

I danesi però iniziano a macinare gioco ma senza rendersi particolarmente pericolosi nel primo quarto d’ora di gioco. Al 18’ la prima palla gol è per i danesi che tentano il jolly da fuori con la buona conclusione di Norgaard che esce di pochissimo alla destra di Elia Benedettini. La Danimarca non spinge ma San Marino dietro è sempre molto attenta e chiude al meglio. I Titani lottano ma sul finale di tempo serve un super gol di Rasmus Hojlund per spezzare l’equilibrio: l’attaccante del Manchester United riceve palla dalla sinistra e quasi dal fondo fa partire un tiro imparabile per Elia Benedettini. Il gol carica i danesi che poco dopo possono anche raddoppiare nuovamente con Hojlund ma Cevoli chiude il tentativo dell’ex Atalanta.

Nella ripresa però gli sforzi di San Marino vengono ripagati: dalla punizione di Capicchioni, Schmeichel non esce benissimo, Cevoli ci prova di testa a sorprendere l’estremo difensore danese colpendo a rete ma la deviazione di Kjaer è decisiva per evitare la rete. Ma è questione di minuti per l’(in)credibile gol del pareggio dei Titani: corner per i Biancoazzurri, la palla viene messa fuori e sul quale poi ci si fionda Alessandro Golinucci che calcia dal limite, la traiettoria viene deviata ma è decisiva per San Marino ed il suo capitano che gonfia la rete per la prima volta in maglia biancazzurra e fa esplodere tutto lo Stadium.

La Danimarca non ci sta e deve buttarsi nuovamente in avanti. I Titani reggono grazie alla spinta del pubblico ma al 70’ devono piegarsi nuovamente sul colpo di testa di Poulsen che vale il nuovo vantaggio per la squadra di Hjulmand. I Titani nonostante il gol subito si ricompattano al meglio e tentano anche di farsi vedere dalle parti di Schmeichel. Benedettini ha poco lavoro sino al termine ma il gol di Poulsen è decisivo e da i tre punti alla Danimarca, ormai vicinissima alla qualificazione. i Titani di Costantini a fine gara escono tra gli applausi dello Stadium dopo una serata difficile da dimenticare.

UEFA European Qualifiers | San Marino-Danimarca 1-2

SAN MARINO [3-5-2]

E. Bendettini, Fabbri (88’ Franciosi), Rossi, Cevoli (74’ Vitaioli); Tosi, A. Golinucci, Mi. Battistini (55’ Ma. Battistini), Mularoni, D’Addario (55’ Capicchioni); Lazzari (74’ Di Maio), Nanni

A disposizione: Simoncini, S. Benedettini, Zafferani, Tomassini, Ceccaroli, Magi, Pancotti

Allenatore: Fabrizio Costantini

DANIMARCA [4-3-3]

Schmeichel, Jelert (64’ Skov), Kjaer, Andersen, Maehle (90+2’ Kristensen); Hojbjerg, Norgaard, Eriksen; Daramy (61’ Wind), Lindstrom (62’ Poulsen), Hojlund (90+2’ Jensen)

A disposizione: Hermansen, Ronnow, Nelsson, Christensen, Hjulmand, Brunn Larsen, O’Riley

Allenatore: Kasper Hjulmand

Arbitro: Viktor Kopiievskyi (UKR)

Assistenti: Oleksandr Zhukov (UKR) e Volodymyr Vysotskyi (UKR)

Quarto ufficiale: Vitaliy Romanov (UKR)

VAR: Fedayi San (SUI)

Assistente VAR: Lukas Faehndrich (SUI)

Ammoniti: Capicchioni, Fabbri, Di Maio, Hojlund, Andersen

Marcatori: 42’ Hojlund, 61’ A. Golinucci, 70’ Poulsen

Note: 4799 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa