Nazionale San Marino. Under 15 da martedì in Albania per il Torneo di Sviluppo UEFA

La Nazionale Under 15 di San Marino è pronta alla trasferta in Albania dal 22 al 28 ottobre prossimi. L’occasione è quella del Torneo di Sviluppo UEFA che, oltre ai padroni di casa, vedrà i Biancazzurrini incrociare anche i pari età di Bosnia ed Erzegovina e Isole Faroe. Il primo confronto sarà con i bosniaci (23 ottobre, ore 11:00), mentre due giorni più tardi sarà il turno dell’Albania (25 ottobre, ore 15:00). Ultimo impegno in calendario lunedì 28 ottobre, alle ore 10:00 contro le Isole Faroe. Nella stessa giornata è previsto il rientro in territorio della selezione guidata dal Commissario Tecnico Dario Vanni.

Questi i giocatori convocati:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB 8 FABBRI Francesco Portiere 26/01/2010 San Marino Academy 13 MICHELOTTI Ryan Portiere 29/04/2010 San Marino Academy 1 AMATI Leonardo Difensore 10/07/2010 San Marino Academy 5 CECCOLI Mattia Difensore 22/02/2010 San Marino Academy 10 GASPERONI Christian Difensore 23/01/2010 San Marino Academy 11 LEPRI Tommaso Difensore 21/06/2010 San Marino Academy 15 MONTALI Giacomo Difensore 07/05/2010 Cesena 16 MONTEBELLI Achille Difensore 23/04/2010 Cesena 17 PIERGIACOMI Mattia Difensore 07/04/2010 San Marino Academy 18 PRENDI Diego Difensore 03/02/2010 San Marino Academy 2 ANGELINI Michele Centrocampista 15/01/2010 San Marino Academy 7 DELLA BALDA Dominic Centrocampista 15/04/2010 San Marino Academy 9 FRULLI Davide Centrocampista 22/11/2010 San Marino Academy 12 MAZZA Francesco Centrocampista 12/09/2010 San Marino Academy 14 MONALDI Francesco Centrocampista 11/02/2010 Cesena 19 RENZI Leonardo Centrocampista 18/05/2010 San Marino Academy 20 TESTONI Elia Centrocampista 03/09/2010 San Marino Academy 3 AURELI Francesco Attaccante 01/05/2010 Rimini 6 BAGGIARINI Samuel Attaccante 22/12/2010 Altofoglia 4 CECCOLI Augusto Attaccante 23/08/2010 San Marino Academy

FSGC | Ufficio Stampa