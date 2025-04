Neetopia, il progetto del Comune di Cesena per i giovani Neet: martedì 15 aprile la presentazione dei risultati allo Spazio Marte

Giovani che non studiano e non lavorano, allo Spazio Marte saranno illustrati i risultati del progetto realizzato dal Comune di Cesena ‘Neetopia’

Appuntamento per domani, martedì 15 aprile, dalle ore 16:00.

Si terrà domani, a partire dalle ore 16:00, l’evento finale del progetto ‘Neetopia’, realizzato dal Comune di Cesena grazie al finanziamento ANCI relativo al bando ‘LINK! Connettiamo i giovani al futuro’. Concluso il 28 febbraio, questo percorso ha permesso di portare avanti azioni sperimentali a favore di giovani cesenati di età compresa tra i 16 e i 25 anni in situazione Neet (Not in Education, Employment or Training – non impegnati in studio, formazione o lavoro).

L’obiettivo di ‘Neetopia’ è stato quello di portare le ragazze e i ragazzi in questa situazione a una qualche forma di attivazione. Lo strumento utilizzato è stato quello della relazione diretta, individuale e personalizzata con i giovani, e ha permesso di strutturare percorsi calibrati ai bisogni specifici. Tale azione è stata svolta dalla figura professionale della tutor Federica Fantozzi, che si è occupata della tessitura di relazioni di fiducia per sviluppare progetti di attivazione ‘su misura’, supportando ogni giovane preso in carico nella visione di un futuro.

I risultati emersi e le conoscenze apprese nel corso dei 15 mesi di lavoro saranno illustrati nel pomeriggio di domani, martedì 15 aprile, allo Spazio Marte di Cesena (via Silvio Corbari, 175). I lavori saranno introdotti dal sindaco Enzo Lattuca e vedranno i contributi di Simona Elmo, responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili di ANCI, Marina Mingozzi, Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna e della Direzione generale economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, Giada Fabiani, Istruttrice dei servizi culturali e di comunità del Comune di Cesena, Federica Fantozzi, Tutor del progetto ‘Neetopia’ di A.S.P. Cesena/Valle Savio.

Interverranno inoltre: Elisabetta Scoccati, Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Cesena, Lia Benvenuti, Direttrice generale di Techne, Elisa Rocchi e Raffaele Magnani di Barbablù. L’ultima parte dei lavori sarà impreziosita dai contributi di Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Assessora alle Politiche giovanili e delle differenze del Comune di Cesena, Giorgia Macrelli.

