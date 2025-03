Nel Comune più piccolo dell’E-R parità tra i candidati sindaci. A Zerba (Piacenza) finisce 28 voti a 28, si va al ballottaggio

PIACENZA, 10 GIU – In un paese appenninico dell’alta Valtrebbia che ha meno di ottanta abitanti può succedere che la corsa per la poltrona di sindaco finisca in parità.

E’ capitato a Zerba, il più piccolo comune dell’Emilia Romagna, a 906 metri di altitudine.

La corsa a due tra Giovanni Razzari, candidato per la lista “Zerba futura” e Claudia Borrè, appoggiata dalla lista “Il castello”, termina con un clamoroso pareggio.

Si andrà quindi al ballottaggio tra 15 giorni. Hanno votato 57 elettori (48,31%). Ventotto di questi hanno dato il loro voto a Razzari, stesso numero per Borrè. Una persona ha messo nell’urna una scheda bianca ed è già scattata in paese la caccia per capire chi è, perché potrebbe essere decisivo.