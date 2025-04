Nel segno di Papa Francesco nella 51^ Camineda Straca brilla Brayan Schiaratura e Arianna landi

Nonostante le condizioni meteo avverse numerosi podisti in rappresentanza di diverse regioni d’Italia sono giunti a Rimini, precisamente al Centro Sociale Viserba 2000 per correre una delle più antiche e gloriose manifestazioni podistiche della Romagna la 51^ Camineda Straca valevole per i Golden Events e il Corri in Romagna.

La 51^ Camineda Straca, 42^ Trofeo Liberazione, 45° Memorial Giorgio Pulazza Memorial, 13° Gianfranco Drudi e 3° Mario Baietta, patrocinato dal Comune di Rimini, organizzata dalla Uisp Rimini con il Golden Club Rimini è stato un autentico successo di valori e tradizioni.

Una Camineda Straca aperta leggendo il pensiero di Papa Francesco che ci ha lasciato il 21 aprile “Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore”. Per sempre grazie, Papa Francesco Il mondo dello sport continuerà a pregare per te.

Al termine di un fragoroso applauso a Papa Francesco, come un segno dal cielo, il sole si è fatto spazio dai nuvoloni pieni d’acqua ed ha riscaldato gli appassionati che han corso sui 7 o 11,5 chilometri dei tracciati immersi nella campagna di Viserba. Per la cronaca sul tracciato di km 11,5 con una galoppata solitaria Brayan Schiaratura e Arianna Landi hanno conquistato i prestigiosi cesti del Super Store La Fonte.

In contemporanea si sono disputate le gare giovanili Uisp le “Giovani Migliori Promesse”. Dopo le prove promozionale Primi Passi (under 5 anni) hanno preso il via: le Promesse maschi (6-7 anni) dove l’ha spuntata Leon Sebastiano Acquaviva (Libertas Rimini) davanti a Nicolai Tolmachev (Rimini Nord) e Sebastiano Ferri (Libertas Rimini). Nelle Promesse femmine s’impone Alissa Fabbri (Libertas Rimini) su Saphira Giulia Soglia (Golden Club Rimini) e Angelica De Iaco (Rimini Nord). Nei Pulcini maschi (8-9 anni) vince Eros Montanari della Libertas davanti ai compagni di squadra Giulio Albani e Manuel Dobori. Nelle Pulcini femmine emerge Evelin Uva (Libertas Rimini) prevale d’un soffio Emma D’Angelo (Golden Club Rimini) e Maya Ruggiu (Libertas Rimini). Negli Esordienti maschi (10-11 anni) ha primeggiato Luca Lombi (Rimini Nord) su Mattia Dente (Libertas Rimini) e Maycol Schiaratura (Golden Club Rimini). Nelle Esordienti femmine Letizia Strapazzini (Rimini Nord) ha prevalso sul filo di lana su Bianca Muccini (Beati gli Utimi) e Lucia Bertozzi (Libertas Rimini). Nella categoria Ragazzi (11-12 anni) oro per Widlinson Marcazzan (Golden Club Rimini) sul compagno di scuderia Federico Santi e Francesco Federici (Rimini Nord). Nella Ragazze successo di Stella Amadio (Golden Club Rimini) sulla compagna di club Nina Dabizljevic e Dora Martina Mancini. Nella Cadetti (13-14 anni) si impone Elia Leoni del Golden Club Rimini sulla compagno d’allenamento Tommaso Santi. Una splendida giornata di sport si è conclusa con il cerimoniale delle premiazioni dove si sono alternati la Presidente e il Vice Presidente della Uisp Rimini Linda Pelizzoli e Lino Celli. Il Trofeo 51^ Camineda Straca è stato assegnato al Golden Club Rimini con ben 64 concorrenti davanti Arcus Rimini 39, Seven Savignano e Riccione Podismo entrambi con 23.

Il prossimo appuntamento podistico a Rimini è in programmasabato 17 maggio con la classica 42° edizione Rimini-Verucchio di 21 chilometri e 500 metri da correre in linea su un percorso di incomparabile bellezza per agonisti e non agonisti. Foto, classifiche, video e report sono on line sul sito www.goldenclubrimini.it

Ufficio Stampa

Golden Press