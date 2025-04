Nel weekend a Cesenatico i Campionati Nazionali di pole sport e aerial sport

Nella palestra di Accademia Acrobatica attese 270 performer provenienti da tutta Italia

Arrivano questo fine settimana a Cesenatico le incantevoli performer della pole sport e aerial sport.

Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oggi e domani, infatti, é in programma il campionato nazionale delle due specialità a cui prendono parte le migliori 270 interpreti provenienti da tutta Italia.

Alla consolle dell’evento ci sono la Federazione internazionale Posa (Pole Sports & Arts World Federation) con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione italiana sport acrobatici e coreografici) e Aics.

In palio il titolo di campionessa nazionale nelle rispettive categorie, che vanno dalle junior varsety di appena 6 anni sino alle master over 50.

La pole sport é una disciplina in crescita a livello mondiale e l’Italia è tra le nazioni guida vista che annovera un migliaio di agoniste, oltre a tante semplici appassionate. Fra le curiosità, a Cesenatico c’è la presenza di atlete mamme over, con le figlie adolescenti che gareggiano ovviamente in altre fasce d’età. Tutte sono accomunate dal desiderio di divertirsi e praticare lo sport preferito.

Quando si pronuncia la parola pole, la maggior parte delle persone pensa alla pole dance, invece la differenza è sostanziale, come sottolinea il presidente Lacagnina: “La pratica sportiva è completamente diversa, molto simile alla ginnastica, con esecuzioni, la parte artistica e le difficoltà; inoltre ci sono le giurie formate da figure esperte molto qualificate che valutano in qualità di giudici”.

Nella pole sport le atlete si esibiscono su un palo di acciaio alto quattro metri, con le superfici messe in sicurezza con dei speciali tappeti, mentre nell’aerial sport le concorrenti utilizzano tessuti e il cerchio, con evoluzioni sino a sei metri di altezza.

In Italia il livello è molto alto, come ci descrive lo stesso presidente: “Nella pole abbiamo atlete medagliate a livello internazionale, tra cui due campionati mondiali vinti nel 2018 con Bianca Breschi di Prato e nel 2022 con Beatrice Cogo di Padova; quest’ultima è arrivata seconda anche all’ultimo mondiale. Nell’aeral abbiamo la bresciana Eva Luna Milanesi, nel 2023 campionessa europea juniores”.