Nella notte 17enne senza patente ubriaco al volante: tenta la fuga ma viene bloccato dalla Polizia

Nonostante i suoi soli 17 anni e l’assenza di patente, ha deciso di mettersi alla guida di un’auto sotto l’effetto dell’alcol. Quando ha incrociato i controlli della Polizia Locale a Riccione, ha tentato di sfuggire a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti.

Il giovane, residente a San Giovanni in Marignano, è stato intercettato durante un servizio straordinario di vigilanza messo in atto nel weekend del 25 aprile, quando l’area era particolarmente affollata per eventi e concerti.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha abbandonato il veicolo tentando una fuga disperata, terminata dopo pochi metri. Gli agenti hanno accertato che il minore era alla guida senza alcun titolo abilitativo e con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il veicolo apparteneva a un maggiorenne, che sapeva delle condizioni del minore e per questo è stato denunciato per incauto affidamento. Il 17enne è stato deferito al Tribunale dei Minorenni e riaffidato ai genitori, mentre l’auto è stata sequestrata.

L’episodio rilancia l’allarme sul tema della sicurezza stradale tra i giovanissimi, con le forze dell’ordine impegnate a contrastare fenomeni di guida irresponsabile che mettono a rischio l’incolumità pubblica.