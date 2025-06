Neonato muore durante il parto in ospedale a Imperia: «Evento improvviso, un incidente acuto». Sei medici e infermieri indagati

Un neonato è morto la scorsa settimana durante il parto all’ospedale di Imperia. Lo riporta La Stampa, spiegando che la madre, 29 anni, era arrivata al termine di una gravidanza regolare. Secondo quanto trapela dall’Asl, si sarebbe trattato di un «evento improvviso, un incidente acuto».

A quanto si apprende la mamma sarebbe arrivata in sala parto in buone condizioni e alla fine di una gravidanza regolare. Cosa sia accaduto nella notte è ancora tutto da accertare.

La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, affidata al pm Lorenzo Fornace. Pare che già al momento del parto il neonato non presentasse battito cardiaco. L’Asl1 Imperiese ha subito avviato le verifiche interne per ricostruire quanto accaduto.

Medici e infermieri indagati

Sono sei i sanitari indagati – tra medici e infermieri – come atto dovuto. Disposta l’autopsia, che sarà eseguita all’ospedale Gaslini di Genova da due periti.

L’Asl ha espresso cordoglio e dichiarato di essere a completa disposizione della magistratura. In attesa dei risultati dell’autopsia, si valuterà l’apertura di un’indagine interna. L’inchiesta punta a chiarire se il decesso fosse imprevedibile o se potesse essere evitato. I genitori sono sotto shock.

Bimbo muore all’ospedale di Imperia: la nota dell’Asl1

«Asl1, in merito al decesso del neonato avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso presso l’ospedale di Imperia, ha immediatamente avviato un’indagine interna per comprendere appieno quanto sia realmente accaduto ed ha provveduto a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria. Si è trattato di un evento improvviso. Asl1 è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Stamane è stata eseguita l’autopsia e si è in attesa del responso; la salma sarà restituita alla famiglia. Asl1 esprime il proprio cordoglio ai familiari per il terribile lutto che l’ha colpita».

