NEW RIMINI: CONTRO RONCHI DEI LEGIONARI ARRIVA UN PAREGGIO SCONFITTA 7-3 IN GARA 1, VITTORIA 8-7 IN GARA 2 AL TIE BREAK.

Rimini, 21 luglio 2024 – Si chiude con un pareggio il primo turno della poule salvezza per New Rimini. Sconfitta 7-3 in gara 1 e vittoria 8-7 in gara 2 al decimo inning.

Un pareggio giunto al termine di una giornata complicata, nella quale i riminesi non sono riusciti ad esprimere appieno le loro potenzialità, anche imbrigliati da Ronchi dei Legionari che ha dimostrato sul diamante di poter essere protagonista nella corsa verso la salvezza. Davanti alle difficoltà, i ragazzi di Castro hanno comunque saputo reagire: dopo la bruciante e inattesa sconfitta pomeridiana, con gli effetti prolungatisi in serata e l’aggiunta del nervosismo in parte giustificato dalle letture arbitrali, è arrivata la reazione robusta e determinata che ha portato alla vittoria nell’emozionante tie break.

Nel prossimo turno New Rimini riposerà. I ragazzi di Castro torneranno in campo sabato 3 agosto per affrontare in casa il Rovigo, reduce dalla sconfitta nello spareggio contro BBC Grosseto per accedere ai play off scudetto.

Gara 1

La partita per New Rimini si complica subito al primo inning, col lanciatore partente Tommaso Aiello che dopo lo strike out iniziale viene toccato sistematicamente dalle mazze friulane, mentre la difesa con un paio di errori agevola la corsa dei giocatori di Ronchi. Tre singoli e un doppio producono quattro punti che mettono spalle al muro i riminesi.

Una reazione arriva al secondo inning: le valide consecutive di Gabrielli, Bonemei e Cortesi producono un solo punto e Gabrielli viene eliminato a casa base.

Fino al quinto inning non succede più nulla, poi c’è un homer da due punti di Miceu a far allungare ancora Ronchi. Aiello scende dal monte e il rilievo Filippo Baldassarri chiude la ripresa. Nell’inning seguente arriva un altro homer da un punto di Pilutti che fissa il tabellone sul 7 a 1 per Ronchi.

New Rimini accorcia fino al 7 a 3 al settimo, sfruttando le valide di Cortesi e Perazzini e l’iniziale imprecisione del rilievo ospite, Diego Gregolet. É un fuoco di paglia e fino alla fine il punteggio non cambia più.

La gara si chiude con 10 valide a 7 per Ronchi, due errori per parte. Fra le pieghe di una gara negativa, l’ottima prestazione di Filippo Baldassarri, neocampione europeo con l’Italia under 18 e in forza a Rimini86, che sul monte in 3.2 riprese ha messo insieme otto strike out. Lanciatore vincente Dalla Silvestra, perdente Aiello.

Gara 2

Partita dai mille volti. Eduard Paredes per New Rimini e Andrea Lubrano per Ronchi sono i partenti e in avvio sono entrambi imprecisi, anche innervositi da numerose chiamate arbitrali contestate. Al primo inning un punto per parte e poi fra terzo e quarto Ronchi allunga fino al 5-1. Fino al sesto non succede nulla: New Rimini fatica a trovare l’equilibrio minato da ciò che avviene in campo – c’è anche l’espulsione del manager Castro – e dal rilievo di Stabile sul monte ospite; Ronchi invece si ferma grazie all’ottimo Gianluca Tognacci che sul monte subentra a Paredes.

Al sesto New Rimini segna due punti con Stabile che va in difficoltà, ma non approfitta del tutto dell’occasione con Chacon che finisce strike out a basi piene: 5-3. All’ottavo New Rimini passa in vantaggio sul 6 a 5 con tre punti avviati dal singolo di Bonemei, in gran spolvero ieri, seguito da quelli di Pini e Zappone. Arrivano la base intenzionale a Baro e il singolo di Chacon e la ripresa termina nel il doppio gioco difensivo su Pulzetti con New Rimini a basi piene.

Il nono è una girandola di emozioni. Ronchi torna avanti 7 a 6 col triplo di Abate sul rilievo di Kevin Sosa e New Rimini impatta portando a punto Gabrielli col doppio di Pini. Sul 7 a 7 si va al tie break.

New Rimini blocca gli avversari che riempiono le basi, elimina a casa base Furlani e chiude sul pericolosissimo Miceu con un doppio gioco difensivo.

I riminesi invece costruiscono il punto decisivo col bunt di Chacon e a base piene, dopo l’intenzionale a Baccelli e l’eliminazione di Pulzetti, arriva la base ball su Gabrielli che decide la partita: 8 a 7. Si chiude con 15 valide a 8 per Ronchi, un errore per parte. Vincente Sosa, perdente Bertoldi.