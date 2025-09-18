Non solo corsa: la “Ricc10ne Sunset Run” è la festa dello sport per tutta la città e i suoi ospiti

È Tutto pronto per la partenza della “Ricc10ne Sunset Run”, la gara podistica competitiva di 10 km omologati Fidal, affiancata da due percorsi non competitivi di 10 e 5 km (in programma sabato 20 settembre), pensati per tutti i tipi di camminatori: famiglie, runner amatoriali, persone con disabilità.

Ma la formula speciale della Sunset Run abbraccia anche altri sport, per essere ancora più inclusiva e aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del benessere fisico e dello stare insieme. Già dal mattino, dalle 10 e fino alle 13, il villaggio di piazzale Roma ospiterà le sessioni di fitness, gratuite e su prenotazione, a cura di Riccione Wellness Academy (informazioni alla pagina https://www.riccionesunsetrun.it/programma-2/)

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà il turno delle associazioni sportive locali, che animeranno la manifestazione offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire, conoscere e provare direttamente le diverse discipline, accompagnate dalla musica. I partecipanti potranno cimentarsi in sport che spaziano dal calcio alla scherma, dal pattinaggio alla vela, fino alle arti marziali, sotto la guida degli esperti di ciascuna associazione.

Dalle 15 alle 17 saranno presenti le associazioni Club Scherma Ariminum, Pattinaggio Riccione e Centro Velico Riccione, quest’ultima con due imbarcazioni disponibili sulla spiaggia adiacente al piazzale per le prove in mare. Per il calcio, due aree distinte vedranno protagoniste Polisportiva San Lorenzo insieme a Asar Accademia Calcio e, nell’altra area, le associazioni Femminile Riccione e Riccione Calcio 1926.

Nell’area tatami le realtà sportive si alterneranno per fornire informazioni sulle arti marziali, offrire dimostrazioni e permettere al pubblico di provare direttamente alcune tecniche: dalle 15 alle 15:45 l’associazione Taekwondo Riccione Academy, seguita, dalle 15:45 alle 16:30 da Centro Kiai, dalle 16:30 alle 17:15 da Libertas Centro Karate Riccione e, infine, dalle 17:15 alle 18 da Acrobatic Team Riccione.

Alle 18 è in programma il warm-up pre-gara curato da Fluxo; la partenza ufficiale della “Ricc10ne Sunset Run” è fissata per le 18:30.

Dopo la corsa, la festa di fine estate esploderà in piazzale Roma con il ristoro finale per i runner dal sapore autentico romagnolo e il concerto live della rock band SuPerFlash. Alle 20:30 spazio alle premiazioni, seguite dal dj set firmato da Bexx, Aria Beach e Gloria Gin, che farà ballare tutta la piazza. Un’area food dedicata permetterà di assaporare le eccellenze della tradizione e il miglior street food. Sarà un grande momento di celebrazione e convivialità aperto a tutti: runner, cittadini e turisti.

Tanti partner coinvolti

“Ricc10ne Sunset Run” è un’iniziativa sportiva e di intrattenimento turistico organizzata da Promhotels Riccione, Costa Hotels e Asd Riccione Podismo, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Riccione, la collaborazione di San Patrignano, oltre che dei numerosi partner che sostengono l’evento: Rossi Oleodinamica, Antonioli Luci, Riccione Salute, Alberigi Termoidraulica, Manta Costruzioni, Marcar, StarGrafic, Radio Bakery, Consorzio Piadina Romagnola Igp, Igea Carni, San Benedetto, Pascucci, Living Sport, Marlù, Bexx Italia, Aria Beach e Gloria Gin.

Comune di Riccione