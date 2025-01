Notte del Ring, presso la Fiera di San Gregorio con Roberto Gheorghita (atleta FESAM, GTR) contro Princ Panxhi

Sabato 16 marzo presso la Fiera di San Gregorio andò di scena la Notte del Ring, manifestazione organizzata dall’Accademia Pugilistica Valconca del maestro Sebastiano Manca. Riunione pugilistica con 10 match che vide come clou Gheorghita Roberto (atleta FESAM, GTR) contro Princ Panxhi in un match spettacolare e senza esclusione di colpi.

Il titano tra movimento di gambe, schiva e rientra ha dato un vero e proprio show contro l’atleta della Phonix Boxe Fano il quale non ha fatto pressing fino all’ultimo secondo.

Il match venne pure premiato come il migliore della serata.

Molti tifosi si sono mobilitati per sostere Roberto addirittura dalle Marche e da Lugo.

I tecnici Luca Cervellini , Manuel Gasperoni e Sebastiano Manca sono molto soddisfatti della prestazione di Gheorghita ma niente relax perché il prossimo match è vicino.

A breve novità sulla data, il luogo e la competizione che lo attenderà ai massimi livelli. .”

Busignani Lorenzo, addetto stampa Fesam.