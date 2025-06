Notte Rosa 2025 a Forlì: successo di pubblico tra musica, cultura e divertimento in centro storico

Una vera e propria esplosione di energia ha accompagnato il debutto della Notte Rosa 2025 anche nel cuore di Forlì, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, cultura e grande partecipazione di pubblico. L’evento, promosso dal Comune di Forlì nell’ambito della rassegna che coinvolge tutta la Romagna, ha richiamato migliaia di persone in piazza Saffi e nelle vie limitrofe.

Protagonisti assoluti della serata gli Eiffel 65, che hanno infiammato il pubblico con i loro successi storici in un concerto travolgente. A seguire, hanno animato la notte anche Marvin, Andrea Prezioso e il dj set di Kubik & Cire Vocalist, rendendo la piazza un grande dance floor sotto le stelle.

Accanto alla musica, spazio anche alla cultura e all’intrattenimento per tutte le età: “ZARDIN – Hit’s Summer”, l’apertura straordinaria della Corte Masini e del Chiostro di San Domenico, e infine il suggestivo concerto all’alba del pianista Andrea Missiroli, accompagnato da una colazione a cura dei ragazzi di Chicchiamo e del Bar Truck di Cavarei, hanno arricchito un programma variegato e coinvolgente.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per l’ottima riuscita della manifestazione. “L’estate 2025 è partita nel migliore dei modi – commentano l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino e l’assessore al Turismo Kevin Bravi –. La Notte Rosa ha confermato il grande potenziale del centro storico di Forlì come polo di attrazione per cittadini e turisti, capace di coniugare socialità, spettacolo e valorizzazione culturale.”

Non è mancato il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: artisti, organizzatori, tecnici, staff operativi e la Polizia Locale, che ha garantito sicurezza e ordine per tutta la durata della manifestazione.