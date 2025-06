Notte rosa a Cesenatico. Clara in concerto, ma anche sport e spettacoli nel “Capodanno dell’estate”

Cesenatico è pronta a tingersi di rosa per celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola: la Notte Rosa 2025, il “Capodanno dell’estate” che animerà la città da venerdì 20 a domenica 22 giugno. Tema di quest’anno: “Hit’s Summer”, un gioco di parole che unisce i successi musicali ai battiti dell’estate romagnola.

A brillare su tutti gli eventi in programma sarà il concerto di Clara, giovane rivelazione della scena musicale italiana, attesa sabato 21 giugno in Piazza Costa. Nota per il suo ruolo nella serie “Mare Fuori” e per la partecipazione al Festival di Sanremo, Clara porterà sul palco una performance che si preannuncia emozionante, proiettando Cesenatico al centro della mappa musicale estiva della Riviera.

Un weekend di festa, sport, spettacoli e benessere

La Notte Rosa 2025 non sarà solo musica pop e concerti: il week-end si apre venerdì 20 giugno con il dj-set di Radio Bruno, sempre in Piazza Costa, accompagnato da fuochi d’artificio che, in contemporanea con le altre località romagnole, illumineranno la spiaggia in un grande abbraccio visivo della Riviera.

Sabato sera, oltre al concerto di Clara, la festa continua in Piazza Michelangelo a Valverde con i Funky Gallo, una travolgente tribute band di Zucchero, garanzia di energia e ritmi soul.

Il grattacielo simbolo della città sarà illuminato di rosa, così come la ruota panoramica sulla piazza, per due serate all’insegna di una vera e propria trasformazione urbana in rosa, grazie a proiettori led di ultima generazione.

Attività dal tramonto all’alba: yoga, giochi e Chase the Sun

Accanto ai grandi spettacoli serali, il Comune di Cesenatico e una rete di operatori pubblici e privati hanno preparato un calendario ricco anche durante le ore diurne. Venerdì mattina si parte con il pilates in rosa sulla spiaggia, a cura della Cooperativa Stabilimenti Balneari, seguito sabato 21 giugno da una sessione speciale di yoga in rosa, in occasione della Giornata internazionale dello yoga.

Sempre sabato mattina, dal molo di Levante, prende il via la suggestiva Chase the Sun: una pedalata che, partendo all’alba dall’Adriatico, porta centinaia di ciclisti fino al Tirreno. Un evento sportivo internazionale che celebra il solstizio d’estate con un’avventura di 275 km lungo la dorsale italiana.

Per i più piccoli e per le famiglie, in piazzale Michelangelo arrivano i giochi in legno del Ludobus Scombussolo, per riscoprire il piacere del gioco condiviso e all’aria aperta.

Identità e colori di un evento diffuso

Oltre ai luoghi principali del centro cittadino, la Notte Rosa coinvolgerà anche viale Carducci a Villamarina, largo Cappuccini e tutti i quartieri marittimi, grazie all’allestimento con bandiere rosa e simboli grafici dell’evento, a testimonianza di una festa diffusa che vuole abbracciare residenti, turisti, giovani e famiglie.

Il tutto è firmato dal direttore artistico Claudio Cecchetto e dal coordinamento della cabina di regia di Visit Romagna, che quest’anno ha voluto puntare su un format musicale e partecipativo capace di raccontare la Romagna non solo come terra di vacanza, ma come laboratorio culturale e sociale.