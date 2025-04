Novafeltria. Controlli dei Carabinieri nel weekend di Pasqua: multe e una segnalazione per uso di stupefacenti

Durante il weekend di Pasqua, i Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato diversi controlli in uniforme e borghese, identificando 108 persone e controllando 84 veicoli. Sono state date 10 multe per violazioni al codice della strada e controllati 6 esercizi pubblici. Un uomo è stato multato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Due giovani sono stati multati per ubriachezza, mentre un altro è stato segnalato per presunto consumo di stupefacenti. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza stradale e la percezione di sicurezza della comunità.