Novafeltria. Incidente stradale a Secchiano: pedone investito mentre gettava rifiuti nei cassonetti

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di venerdì 11 aprile, intorno alle ore 12, lungo la strada Marecchiese a Secchiano, nei pressi del bivio per Cantina. Una donna di circa 60 anni è stata investita da una Fiat 500 L, mentre stava attraversando la carreggiata per depositare la spazzatura nei cassonetti.

La conducente del veicolo, anch’essa una donna del posto, è stata immediatamente assistita dalle autorità competenti. La vittima dell’incidente ha subito un colpo alla testa ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per le necessarie cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso e le indagini, il tratto della strada Marecchiese in direzione Novafeltria è stato temporaneamente chiuso, con deviazioni per il traffico verso Sogliano, per poi rientrare sulla via principale all’altezza di una struttura di accoglienza per migranti. L’incidente ha provocato significativi rallentamenti del traffico nella zona.