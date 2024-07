Novafeltria. SAP: Serata “Ricordi di Memoria”, oltre cento persone presenti

Oltre cento persone ieri sera nella cornice del giardino di palazzo Mattei a Novafeltria alla serata “Ricordi di Memoria” organizzata dalla Segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia con il patrocinio del comune di Novafeltria per ricordare l’appuntamento scelto dell’Arma dei Carabinieri vigliaccamente ucciso vent’anni fa a Pereto di Sant’Agata Feltria.

Un evento con il quale abbiamo voluto ricordare l’appartenente all’Arma dei Carabinieri e il grande sacrificio da lui fatto difendere il paese e nel contempo abbiamo tracciare il profilo umano di un ragazzo che era nel cuore di tutta comunità con il suo sorriso contagioso – spiega il segretario nazionale del Sindacato autonomo di Polizia Roberto Mazzini.

In prima fila Leonardo e Gianrico Giorgioni rispettivamente figlio e fratello di Alessandro hanno seguito il filo dei ricordi condotto magistralmente da Sara Bucci giornalista di San Marino RTV. Prima la memoria delle istituzioni con i Sindaci di Novafeltria Zanchini e di Sant’Agata Feltria Polidori, nonché del dr. Gabriele Berardi Sindaco di Novafeltria nel 2004. In un secondo momento Stefano Santi ed Alessandro Gianessi hanno esternato il loro vissuto da amici giovani e compagni di giochi goliardate e momenti segnanti della vita. Ne è scaturito il volto umano di un giovane ragazzo che aveva saputo entrare nella piccola comunità della Valmarecchia e di Novafeltria con la sua verve, immensa positività per la vita e adorazione per la famiglia e per il figlio Leonardo.

Proprio il figlio Leonardo ha voluto ringraziare tutti, anche a nome della mamma Simona, per la grande partecipazione e per la vicinanza.

All’evento hanno presenziato il Prefetto di Rimini dr.ssa Cassone, il Questore di Rimini dr.ssa Abbate, il vicario del Questore dr. Pellegatti, il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Carraffa, il Maresciallo dell’Arma Dei Carabinieri Castaldo, il comandante del distaccamento di Polizia Stradale Ispettore Santolini ed il vice comandante Isp. Bini, il comandate della Polizia Locale Ispettore Franzese, il capo reparto dei Vigili del Fuoco Cantori e i sindaci: Giannini di Pennabilli, Bindi di San Leo, Fattori di Maiolo, Bianconi di Talamello, Rossi di Montecopiolo, il vice presidente del consiglio del comune di Rimini Marcello.

Un sentito ringraziamento alla Proloco di Novafeltria l’associazione Unmas e Giorgio Battistini per l’allestimento.

Il Segretario provinciale SAP

Salvatore Giglia