Novafeltria. Terza edizione del Concorso Benefico Tonia Sauro Cocktail Competition 

Il 23 marzo nell’aula magna dell’ l’ISISS Tonino Guerra di Novafetria dell’indirizzo enogastronomico, si è tenuta la terza edizione del concorso Interregionale del “Tonia Sauro Cocktail Competition24” in ricordo della professoressa Tonia Sauro.

Tutti i docenti e il Dirigente Scolastico Francesco Tafuro hanno voluto dedicarle il concorso in collaborazione con il marito Nicola Dimatteo.

Nella splendida aula magna dell’Istituto sono stati 10 i concorrenti degli Istituti alberghieri in gara dalla Romagna; Alberghiero “Malatesta “ Rimini, “Savioli “e “ Ial “ di Riccione, “Artusi” di Forlimpopoli, “T.Guerra” di Cervia e Novafeltria, “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi ,mentre dalle vicine regioni ha partecipato l’Alberghiero “Celli” di Piobbico , l’ISISS “Carlo Urbani “ di Porto S. Elpidio per le Marche e il “Caprese Michelangelo” per la Toscana.

Il concorso è iniziato con un seminario informativo del relatore Marco Baldissera sul “Miele, api e l’alveare tenuto dall’Associazione Apicoltori di Rimini e Montefeltro e successivamente con un saluto speciale da parte di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di S. Marino e Montefeltro Andrea Turazzi.

Il tema del concorso è stato “ Food Pairing Experience” , tutti i concorrenti si sono messi alla prova nella realizzazione inedita di un drink “Low alcool “ a base di succhi ,distillati , liquori, sciroppi e infusi con colori e profumi che richiamavano la vicina estate, attraverso un ricco paniere di prodotti offerti dagli sponsor e a disposizione dei concorrenti , abbinato ad un Finger food.

L’ispirazione del drink era libera per ogni studente, il cocktail poteva essere dedicato a chi si voleva, ma doveva trasferire alle giurie e al pubblico il significato del drink , attraverso uno storytelling , power point, video o altro che poteva essere dedicato a qualcuno , ad un ricordo , ad un’esperienza vissuta o altro.

Evento e competition curata nei minimi dettagli condotta dal Direttore artistico Spiridione Ripaldi, con l’attenta regia di SarcyDj e tutto il team-work dei docenti dell’indirizzo dell’enogastronomico della scuola.

Ogni studente, aveva a disposizione 10 minuti di tempo, oltre alla prova pratica, presentando il proprio drink da un punto di vista sia organolettico che pratico ad una commissione che valutava gusto, decorazione, tecnica e storytelling e food pairing .

Tre, i vincitori finalisti assoluti: 1° classificata Veranika Miadzvedzeva della Scuola di Ristorazione IAL di Riccione oltre a 2 premi speciali : “Drink Award Competition “ e 3° premio Food pairing “Guido Villa”, 2° classificat0 Cufi Klevis dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini oltre al premio speech cocktail in English, infine la 3° classificata Jallidiz Celmeta dell’ISS “Remo Brindisi “ di Lido degli Estensi (FE) oltre al premio di “Miglior Tecnica”.

I 3 finalisti parteciperanno alla Competition della finale Regionale di Cockt-AIL Junior delle scuole alberghiere nel mese di maggio rappresentando appunto l’Istituto stesso.

Premi speciali:

Sono stati assegnati inoltre i premi speciali agli alunni:

Due premi a Leonardo Teodorani dell’Istituto Alberghiero “T. Guerra”di Cervia ; “Miglior storytelling e presentazione del drink” e 2° premio Food pairing “Guido Villa

Miglior decorazione del drink alla studentessa Nicole Caimi dell ’ISISS T”Guerra “ di Novafeltria

Infine, la vincitrice assoluta del premio speciale “Guido Villa” per il “FoodPairing Experience” a Rebecca Procaccini Dell’Istituto Alberghiero “Carlo Urbani di Porto S. Elpidio (FM)

Ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione e un ricordo, consegnati dal marito della Prof.ssa Sauro.

A conclusione della competition oltre didattica- professionale, ma anche benefica sia on line attraverso la piattaforma gofundme ma anche attraverso un buffet aperi-lunch di la somma di 4,690 euro devoluti interamente all’ AOVAM (Associazione Oncologica e Del Volontariato di Novafeltria) per contribuire all’acquisto del macchinario PAXMAN Scalp Cooling, macchina refrigerante che previene l’alopecia indotta da farmaci chemioterapici ed evitare l’effetto collaterale più riconoscibile e temuto delle terapie oncologiche, ovvero la caduta dei capelli che verrà utilizzato nel Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria RN.

Si ringraziano tutti i partecipanti e tutto il personale della scuola per la splendida ed emozionante giornata per ricordare la Prof.ssa Tonia Sauro. Al prossimo anno!