Novafeltria, un successo la quarta edizione del concorso benefico “Tonia Sauro Cocktail Competition”: passione, creatività e solidarietà

Il 22 marzo scorso, l’aula magna dell’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria ha ospitato la quarta edizione del concorso interregionale “Tonia Sauro Cocktail Competition 2025”, un evento che celebra la memoria della Prof.ssa Tonia Sauro e, al contempo, promuove una forte causa benefica. L’iniziativa, organizzata con passione e dedizione da docenti, dirigenti e famigliari della Prof.ssa Sauro, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di grande valore formativo e solidale, raccogliendo anche quest’anno numerosi consensi.

Il concorso, reso possibile dal lavoro instancabile di tutti i partecipanti e dalla regia impeccabile del Direttore Artistico Spiridione Ripaldi, ha visto una partecipazione di altissimo livello. Con la conduzione sapiente di SarcyDj e l’organizzazione dei Proff. La Penta e Bruno, l’evento ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo anche il team docente dell’indirizzo enogastronomico che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Otto giovani e talentuosi studenti, provenienti dagli Istituti Alberghieri di Romagna e Toscana, hanno sfidato la loro creatività e le loro competenze in una gara di alta classe. Le scuole partecipanti erano l’Alberghiero Malatesta di Rimini, il Savioli e la scuola di ristorazione Ial di Riccione, il T.Guerra di Cervia e Novafeltria, il Remo Brindisi di Lido degli Estensi, il B. Buontalenti di Firenze e il G. Vasari di Figline e Incisa Valdarno. Ogni partecipante ha avuto l’opportunità di farsi valutare da una giuria di esperti del settore Food & Beverage, composta da professionisti di livello nazionale e internazionale, che hanno garantito un giudizio imparziale e competente.

La giornata è iniziata con un seminario di grande importanza, a cura dell’Ispettore Dott. Tomas Santolini, Comandante della Polizia Stradale di Novafeltria, che ha trattato il tema delle nuove normative sull’alcol e sulla prevenzione degli incidenti stradali. Un intervento che ha arricchito il programma, fornendo agli studenti e ai partecipanti strumenti utili per una professione sicura e consapevole.

Il tema di questa edizione, “Shake, Food & Taste”, ha visto i concorrenti confrontarsi nella preparazione di un cocktail “low alcool”, utilizzando ingredienti freschi e selezionati provenienti dagli sponsor. Ogni drink doveva essere abbinato a un finger food tipico della zona di provenienza, creando così un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

I vincitori, premiati per la loro creatività e maestria, sono stati:

1° Classificata : Annalisa Mercorella dell’Istituto Alberghiero Remo Brindisi di Lido degli Estensi (FE), che ha vinto anche i premi speciali Miglior Decorazione e Premio Food Pairing “Guido Villa”.

2° Classificato : Samuele Cascino dell’IPSSEOA B.Buontalenti di Firenze, che ha conquistato ben tre premi speciali: Miglior Tecnica, Drink Award Competition e Miglior Esposizione Merceologica del Drink.

3° Classificato : Igor Nebbiai dell’IPSSEOA G.Vasari di Figline e Incisa Valdarno (FI).

Premio speciale alla studentessa Elisa Romanelli dell’ISISS T. Guerra di Novafeltria (RN), per la migliore presentazione del drink in lingua inglese.

Oltre a rappresentare un’opportunità unica di crescita professionale per gli studenti, la Tonia Sauro Cocktail Competition si conferma come un evento di grande valore sociale. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti e degli sponsor, è stata raccolta la somma di 4.630 euro, che è stata devoluta all’Associazione “La Prima Coccola”, un’organizzazione di volontariato che sostiene la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. Questo generoso contributo permetterà l’acquisto di tiralatte professionali Symphony, fondamentali per garantire il nutrimento ai neonati prematuri.

L’entusiasmo e la solidarietà dimostrata dai partecipanti rendono questo evento una vera e propria celebrazione della passione per la formazione, ma anche della capacità di fare del bene. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questa edizione, e con un occhio già rivolto al futuro, ci si dà appuntamento alla prossima edizione, con la promessa di continuare a coltivare il legame tra passione e solidarietà.