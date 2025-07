Novità in aeroporto, all’imbarco non servono più i documenti d’identità

Non è più obbligatorio esibire un documento di identità in aeroporto prima di prendere in Italia un volo nazionale ed europeo. La novità, sottolinea l’Enac commentando la notizia pubblica dal ‘Corriere della Sera’, è già operativa.

“Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno“, ha sottolineato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, al quotidiano confermando la novità. “Ai fini dei controlli non cambia nulla: chi arriva al gate dovrà passare ai metal detector”, spiega Di Palma. Quindi da oggi basterà solo la carta d’imbarco? “È così. Ma chiaramente si potrà essere fermati e controllati dalle forze dell’ordine e lì bisognerà mostrare un documento d’identità”.

“Intanto chiariamo una cosa: passaporti o carte d’identità non dovranno essere lasciati a casa. Se al momento del controllo a sorpresa il viaggiatore non ce l’ha non si imbarca”, spiega il presidente dell’Enac. Perché questa decisione? “C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente. E questo avviene all’interno di un sistema iper sicuro come quello del trasporto aereo”, spiega Di Palma al ‘Corriere della Sera’.

