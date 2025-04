NTS Informatica Basket Rimini – Alitras OlympicBasket Verona

NTS Informatica Basket Rimini chiuderà l’ultima di campionato 2023-24 tra le mura amiche della Palestra CARIM di via Cuneo 9 alle ore 15.00 di Domenica 7 Aprile ospitando Alitras Olympic Basket Verona già superata a domicilio lo scorso febbraio.

La stagione 23/24 è risultata ben più complicata del previsto con avversarie molto più agguerrite e più dotate fisicamente e poter chiudere con una vittoria sarà di buon auspicio per la prossima stagione.

Comunque vada Rimini resterà al 5° posto con 4 vittorie. Vincendo domenica potrebbe raggiungere Cus Padova al 4° posto ma con la differenza canestri a sfavore.

I Veronesi occupano il 6° posto con due sole vittorie ai danni del fanalino di coda Delfini 2001. Realizzano 44,9 ppg in gran parte realizzati dal quarto miglior realizzatore del Campionato: Benjamin Fynn dalle braccia lunghissime e mano addomesticata capace di metterne 20,5 a gara seguito da Brunello a quota 9,1 ppg.

I gialloblù ne subiscono 53,7 a gara, qualcosa di meno di Rimini a quota 54,5 ppg, ma realizzandone 45,7 di media a gara che sono diventati di meno nelle ultime uscite con la formazione a ranghi ridotti. Il miglior realizzatore resta il Coach Angelo Loperfido 10,8 ppg seguito da Acquarelli, Ladson e Adil Raik.

In questa ultima uscita, serviranno molta concentrazione in difesa per controllare i loro due migliori realizzatori e freddezza in attacco per raccogliere il massimo di punti da tutti. Ne servono molti, come al solito.

Buona Partita a tutti

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi