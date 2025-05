NTS Informatica Basket Rimini – Asinara Abile Porto Torres

Il calendario più bizzarro del pianeta della stagione FIPIC 2024-2025 darà l’opportunità ad NTS Informatica Basket Rimini di prendersi subito la rivincita su Asinara Abile Porto Torres che sfruttando una serie di complicità, tra le quali il mare agitato ad il vento fortissimo dell’andata che hanno messo a dura prova la tenuta di diversi atleti riminesi, hanno avuto ragione dei nostri per 64 a 55.

Domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15:00 alla palestra Carim di Via Cuneo ed in formazione completa Rimini proverà a risalire la classifica che la vede al penultimo posto, ma con due gare da recuperare tra febbraio e marzo per una classifica ed un morale che devono assolutamente risollevarsi.

NTS Informatica Basket Rimini ha mostrato un’eccessiva dipendenza dal suo capocannoniere Kevin Giustino, tra i primi 10 realizzatori della serie B con 27,5 punti di media a gara, ma registrando più di un problema in fase offensiva, specialmente dalla corta distanza, con il resto della formazione che si ferma a 8,4 con Loperfido, 9,4 con Pellegrini, 7,5 con Ladson, 6,7 con Acquarelli e 6 con Raik.

Poiché Rimini di media segna 57,4 punti ottenuti da almeno sei giocatori e ne subisce 58,8 si comprende come la distanza dalla vittoria sia piuttosto ridotta e basterà una maggiore continuità di realizzazione, figlia del necessario cinismo offensivo, per godersi qualche soddisfazione in più dato che la sola Parma è a punteggio pieno, Seregno seconda va veloce, ma il terzo gradino è ancora raggiungibile.

Buona partita a tutti

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi