NTS Informatica Basket Rimini prepara la nuova stagione

L’estate impazza a Rimini: alte temperature e alta frequenza di iniziative ludiche e culturali di ogni tipo, per tutti i gusti e per tutte le età; la nostra Città non ci fa mancare nulla e Riviera Basket Rimini non perde occasione, ma non ci si può distrarre troppo, alle porte c’è una stagione sportiva intera da programmare con parecchie novità di calendario e combinazioni tutte da scoprire.

Nell’attesa si lavora “sotto traccia” per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di serie B nazionale con l’ambizione di tornare a disputare quel playoff che nella scorsa stagione ci è sfuggito. Poiché non faranno più parte del progetto 2024-25 l’occasione è perfetta per ringraziare e salutare chi ci ha aiutato nello scorso torneo: sono Michele Del Citerna da Perugia, Davide Obino e Dario Di Francesco entrambi da Roma. Auguriamo loro grandi successi futuri come speriamo caldamente di noi.

Abbiamo sfiorato l’Olimpo già una volta e si sa, l’appetito vien mangiando.

Buona estate a tutti.

Daniele Bacchi

Uff. Stampa NTS Informatica Basket Rimini