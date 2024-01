NTS Informatica Basket Rimini. Terzo posto in solitaria

Abbiamo appena finito di festeggiare il terzo posto in solitaria, con una partita in meno, che già si profila l’ombra della capolista Padova Millenium che affronteremo a domicilio sabato prossimo.

Daniele Bacchi

Ufficio stampa NTS Informatica Basket Rimini

Avversaria temibilissima, appena retrocessa dalla serie A ma con tutte le carte in regola per ritornarci di gran carriera.Tanto per gradire i ragazzi di coach Da Villa, finora imbattuti, realizzano 71,5 punti di media subendone appena 34 scarsi, di conseguenza NTS Informatica Basket Rimini affronterà una formazione difficile da arginare con almeno quattro atleti in grado in andare facilmente in doppia cifra. Va da sé che la difesa dovrà fare gli straordinari per contenere le tante bocche da fuoco a disposizione dei veneti, conservando le forze per ribattere colpo su colpo in attacco.Il campo di gioco è il Palazzetto dello Sport di Piombino Dese, a nord di Padova. Palla a due alle 17:00 di sabato 27 Gennaio 2024. Si va per vincere, a prescindere.