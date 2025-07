Nuova aggressione a Rimini: accoltellato un giovane in pieno giorno davanti alla stazione

Un episodio di violenza si è verificato questo pomeriggio a Rimini, poco dopo le 14:15, in piazzale C. Battisti, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Un ragazzo tunisino di 19 anni è stato ferito con alcuni fendenti alla coscia da un suo connazionale, in seguito a una lite presumibilmente legata a una questione di denaro, circa 120 euro, legata a traffici di droga.

Secondo quanto si apprende, l’aggressore si sarebbe già allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un passante, appartenente all’Aviazione dell’Esercito, che stava transitando in zona, ha assistito alla scena e si è fermato per prestare soccorso, riuscendo a fasciare la ferita che perdeva molto sangue.

Sul luogo sono immediatamente intervenute pattuglie del Nucleo Radiomobile di Rimini e i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche dell’autore dell’aggressione, anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento, non ci sono ancora notizie sulla cattura dell’aggressore.