Nuova allerta meteo rossa a Milano e in Lombardia per rischio idrogeologico

Nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia. La protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per “rischio temporali forti” dalle 14 e per “rischio idrogeologico” dalle 18 per la giornata di lunedì 20 maggio.

A Milano sono previste forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata di lunedì, lungo la notte e nelle prime ore del mattino di martedì e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte, arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 21 e gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio.

Skytg24