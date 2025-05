Nuova Cittadella della Giustizia di Rimini all’ex Caserma Giulio Cesare

L’Agenzia del Demanio chiama a raccolta le migliori professionalità italiane e internazionali per la progettazione della nuova cittadella della sicurezza di Rimini. E’ stato pubblicato il concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Giulio Cesare, il compendio di proprietà dell’Agenzia del Demanio destinato a diventare sede centrale dei diversi Enti e forze di polizia del territorio.

L’obiettivo principale della call lanciata dall’Agenzia del Demanio è la progettazione di un intervento che possa garantire la migliore integrazione possibile delle nuove funzioni pubbliche nel contesto urbano, attraverso una riqualificazione degli spazi inclusiva e aperta, che coniughi le necessità delle forze e organismi di sicurezza a quelle di un tessuto urbano nell’ottica di favorire le relazioni sociali.

In questi mesi l’Ente ha concluso i lavori di demolizione delle strutture preesistenti, non più adeguate alle nuove esigenze e destinazioni d’uso. Il nuovo complesso ospiterà nuovi spazi pubblici, integrando uffici della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Prefettura e dell’Arma dei Carabinieri. Grazie alla creazione del nuovo complesso entro il 2030 sarà possibile per lo Stato risparmiare circa 1,7 milioni di euro con la chiusura di locazioni a privati.

Il concorso si articola in due fasi: la prima richiede la presentazione entro il prossimo 9 aprile di idee progettuali mirate a migliorare l’accessibilità e la qualità architettonica, mentre la seconda prevede un approfondimento delle idee selezionate. Le proposte progettuali dovranno favorire la rigenerazione urbana del territorio e l’interazione sociale, assicurare la sostenibilità ambientale e una progettazione innovativa che risponda alle esigenze della comunità.

Il progetto di rifunzionalizzazione della ex Caserma Giulio Cesare attua il Piano Città degli Immobili Pubblici di Rimini, lo strumento di pianificazione, ascolto e collaborazione, studiato dall’Agenzia del Demanio in sinergia con il Comune di Rimini, per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini, offrire immobili pubblici aperti e accessibili, servizi più efficienti, benessere, sviluppo, inclusione sociale, sostenibilità ambientale. L’intervento si distingue per la forte impostazione verso la sostenibilità, volta a gestire il patrimonio immobiliare dello Stato con interventi che diano priorità all’uso di spazi verdi urbani per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il concorso è disponibile su sito dell’Agenzia del Demanio tramite la piattaforma Maggioli https://shorturl.at/vMPQI

E’ possibile inviare i progetti entro le 12:00 del prossimo 9 aprile 2025.

Per conoscere il Piano Città degli immobili pubblici di Rimini https://www.agenziademanio.it/it/accordi-protocolli-convenzioni/piani-citta-immobili-pubblici/

Comune di Rimini