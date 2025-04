Nuova donazione del 15° Stormo dell’Aereonautica Militare di Cervia alla Pediatria di Cesena

Nuova donazione al reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena da parte del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza all’Aeroporto di Pisignano di Cervia (RA).

In particolare sono stati donati quattro scalda latte e numerosi giocattoli di diverse tipologie destinati ai piccoli pazienti ricoverati. Grazie ad una raccolta fondi promossa durante le festività natalizie fra il personale della base, è stata effettuata anche una generosa donazione di 3.700 euro che saranno utilizzati per l’acquisizione di attrezzature mediche per il reparto.

Una rappresentanza militare, capitanata dal Comandante di Stormo, Col. Antonio Viola, si è recata personalmente a consegnare i doni in reparto ed è stata accolta dallo staff medico ed infermieristico, diretto dal dott. Marcello Stella.

Un ringraziamento di cuore da parte dell’equipe di medici e infermieri del reparto a tutto il 15° Stormo per la sensibilità dimostrata verso i piccoli pazienti, oltre ad una sincera gratitudine per il rinnovato supporto, ripetuto negli anni, attraverso le numerose generose donazioni che contribuiscono ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure rivolte ai pazienti pediatrici.