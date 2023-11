Nuova iniziativa del Soroptimist Club San Marino all’insegna della solidarietà

In continuita? con la realizzazione di “Una stanza per te”, spazio per le donne che decidono di sporgere denuncia, situata presso il Comando della Gendarmeria, e in continuita? con la serie di conferenze dedicate all’informazione sull’argomento, sullo stato dei servizi e della rete presenti in Repubblica, il Soroptimist Club continua il suo impegno nel contrasto al fenomeno della violenza proponendo un’azione di solidarieta?.

Organizza infatti, in collaborazione con l’Associazione Burraco San Marino, un “Torneo di Burraco solidale”, il cui ricavato sara? utilizzato per il completamento di una struttura protetta di emergenza per vittime di violenza, voluta dall’Authority per le Pari Opportunita?.

Il torneo, che si svolgera? nel rispetto delle normative di sicurezza anti-covid 19 vigenti, si terra? domenica 12 novembre presso il Ristorantino Chiosco Summer in via Flavio Biondo, 2, a Serravalle, a partire dalle 15:30. Si svolge in 4 turni Mitchell in presenza di Arbitro Federale, con premi offerti da sponsor, e? aperto a TUTTI e prevede un’iscrizione di € 10.00. E? previsto un intermezzo durante il quale sara? possibile approfittare di qualche assaggio dolce e/o salato.

Poiche? occorre predisporre i tavoli di gioco, e? indispensabile la prenotazione che puo? essere effettuata ai numeri:

366 1868491 Associazione Burraco San Marino oppure

335 7330830 Soroptimist Club San Marino

Soroptimist e Associazione Burraco ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa.

Comunicato stampa