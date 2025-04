Nuova vita per le case del popolo di Cesena, alcune diventeranno abitazioni. Sottoscritto un Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale, Novacoop Società cooperativa e Legacoop Romagna

Sindaco Enzo Lattuca: “Azione sinergica che ci consente di sviluppare politiche territoriali per la casa concrete e rispondenti all’emergenza in corso”

Tradizionali luoghi di aggregazione e incontro, le ‘Case del popolo’ presenti sul territorio comunale potranno presto vivere una nuova stagione. Grazie alla collaborazione tra Novacoop Società Cooperativa (proprietaria degli immobili), Legacoop Romagna e l’Amministrazione comunale di Cesena, prende infatti il via un percorso innovativo che porterà alla destinazione di questi edifici per esigenze abitative emergenziali. È questa un’azione condivisa con cui i tre soggetti firmatari dell’accordo intendono dare una risposta concreta a questa crescente problematica che, come avviene in molte altre realtà italiane, interessa anche la città di Cesena.

A questo proposito, nella giornata di ieri, martedì 29 aprile, il Sindaco Enzo Lattuca, Pascale Buda, Presidente di Novacoop e Paolo Lucchi, Presidente di Legacoop Romagna, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa con il quale i tre enti si impegnano a sviluppare una ricognizione per futuri possibili interventi di valorizzazione degli immobili che saranno destinati a un utilizzo puramente abitativo.

“L’emergenza casa – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – impone l’adozione di politiche concrete ed efficaci in grado di assicurare effetti reali sul territorio a beneficio di tutti quei nuclei familiari che sono in costante ricerca di una soluzione abitativa con costi di affitto o acquisto compatibili con le proprie possibilità economiche. Quando parliamo di ‘questione abitativa’ non facciamo più, e solo, riferimento ai cittadini che vivono in condizioni di estrema marginalità, ma a tutti coloro che per ragioni lavorative o di altra tipologia, si ritrovano ad affrontare grandi difficoltà nell’individuare una idonea unità immobiliare. Questa iniziativa sinergica – prosegue il Sindaco – si inserisce dunque a pieno titolo all’interno del piano organico di interventi per contrastare l’emergenza abitativa avviato nel corso del 2023, in linea con quanto previsto dalle linee di mandato. Parte quasi in parallelo con la pubblicazione del bando comunale relativo all’assegnazione dei lotti di Edilizia residenziale pubblica nelle aree di trasformazione di San Mauro e in via Assano dove si sviluppa un progetto di edilizia convenzionata”.

Con l’obiettivo di incrementare e diversificare l’offerta abitativa di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), l’Amministrazione comunale di Cesena nel corso degli anni ha dato avvio a vari progetti di sviluppo delle politiche abitative con lo scopo di ampliare la proposta di alloggi sul territorio da affittare o acquistare a prezzi calmierati rispetto alla media di mercato. È questo il caso dei 40 appartamenti realizzati a Martorano (10), Case Finali (4 alloggi), Ponte Pietra (8 alloggi), San Vittore (6 alloggi), Calisese (4) e via Parini (8).

Come previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto, l’Amministrazione comunale di Cesena si impegna ad effettuare, in sinergia Legacoop Roamgna, una ricognizione del patrimonio immobiliare inutilizzato di titolarità di Novacoop evidenziandone la possibile utilizzazione a fini sociali; a verificare la sostenibilità economica e finanziaria, nel rispetto del sistema normativo e regolamentare, della presa in carico e l’assegnazione di alloggi frutto della rigenerazione del patrimonio di Novacoop a fini sociali; a identificare, anche alla luce del Patto regionale per la casa, possibili incentivi e agevolazioni compatibili con gli obbiettivi del presente protocollo; monitorare l’attuazione dell’iniziativa e garantire la trasparenza nei criteri di selezione dei beneficiari. Novacoop si impegna a mettere a disposizione gli immobili non utilizzati per progetti di rigenerazione degli stessi e successiva locazione al Comune di Cesena, a collaborare alla progettazione e alla gestione dell’iniziativa nel rispetto dei principi cooperativi e sociali. Legacoop Romagna si impegna poi a mettere a disposizione della buona riuscita del progetto le professionalità e le competenze delle cooperative del sistema, nei diversi ambiti della progettazione, costruzione, servizi e quant’altro si renda necessario, e a promuovere e coordinare le iniziative di supporto per garantire la sostenibilità e l’efficacia dell’iniziativa.

“Da sempre Novacoop, come tutte le cooperative case del popolo – dichiara Pascale Buda, presidente di Novacoop – ha come propria mission identitaria la volontà di dare risposta ai bisogni della comunità, con particolare riguardo a quelli sociali. La scelta di mettere a disposizione alcune parti del proprio patrimonio immobiliare per contribuire a fronteggiare la forte emergenza abitativa del territorio, è quindi espressione dell’impegno della cooperativa a aggiornare la propria azione in rapporto alle più recenti trasformazioni sociali e demografiche, mantenendo però sempre vivi i valori fondativi e la vocazione ad essere nel cuore della comunità e in dialogo con i suoi bisogni”.

“La stesura del protocollo di intesa fra Comune di Cesena, Novacoop e Legacoop Romagna – commenta Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna – rappresenta un esempio di sinergia fra pubblico e privato per affrontare la pressante domanda di abitare sociale, mediante percorsi di rigenerazione e messa a disposizione di parti del patrimonio immobiliare del movimento cooperativo romagnolo. Si tratta di un’esperienza-pilota che delinea nuove relazioni fra istituzioni e cooperative, disponibili come sempre a fare la propria parte per dare risposta ai bisogni del territorio e alle esigenze delle persone più fragili. L’obiettivo è che il protocollo di Cesena sia capofila di una serie di accordi fra le amministrazioni romagnole, a partire da quelle dei capoluoghi, e le cooperative case del popolo per un’azione di rete che contribuisca a permettere a sempre più cittadini di accedere alla casa a prezzi equi”.

Cesena, 30 aprile 2025