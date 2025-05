Nuove attrezzature gioco per il parco Ugo La Malfa: altalene, scivoli e arrampicate per i più piccoli

La sindaca Angelini e l’assessore Andruccioli: “Continuiamo a lavorare insieme a Geat per rendere i parchi della città sempre più fruibili e accessibili, rispondendo alle richieste dei residenti e garantendo un’attenzione costante alla cura del verde pubblico”

Il Parco Ugo La Malfa ha accolto nuove attrezzature per il divertimento dei bambini, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione delle aree verdi cittadine. L’intervento, realizzato da Geat, ha previsto l’installazione di un dondolo a due posti, una struttura di arrampicata con sei elementi, un’altalena con seggiolini misti adatta anche ai più piccoli e una torretta con scivolo e rete, pensata per offrire un’esperienza di gioco variegata e stimolante.

Per questi interventi, destinati alla riqualificazione di diverse aree verdi sparse su tutto il territorio comunale, l’amministrazione comunale ha stanziato oltre 115 mila euro.

Ieri l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e il presidente di Geat Fabio Galli hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’area del parco Ugo La Malfa e l’installazione delle nuove attrezzature, che completano e arricchiscono gli spazi dedicati ai bambini, dando così anche risposta alle richieste pervenute dai cittadini.

“Riqualificare le aree verdi significa investire sulla qualità della vita della comunità – hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli –. Il Parco Ugo La Malfa è uno dei tanti spazi pubblici che stiamo migliorando, con l’obiettivo di offrire luoghi di aggregazione sicuri e stimolanti per i più piccoli. Con questo intervento continuiamo a lavorare insieme a Geat per rendere i parchi della città sempre più fruibili e accessibili, rispondendo alle richieste dei residenti e garantendo un’attenzione costante alla cura del verde pubblico”.

Il progetto di riqualificazione delle aree gioco cittadine proseguirà anche nei prossimi mesi con ulteriori interventi in altri parchi della città, per favorire la socialità e il benessere all’aria aperta. Nel corso dei prossimi mesi, diversi parchi cittadini saranno oggetto di nuove installazioni per migliorare l’offerta di giochi e servizi per i bambini. In particolare, presso il Parco dei Normanni (viale Riace) sarà realizzata una “palestra” con pavimentazione antitrauma in ghiaia. Al Parco viale Panoramica saranno installati una torretta con altalena, una pavimentazione antitrauma in ghiaia e un bilico, mentre nel Parco di viale Lodi sarà posizionata una torretta con pavimentazione antitrauma in ghiaia.

Al Parco della Resistenza è prevista la realizzazione di un’area giochi inclusiva, con la rimozione del girello a molla e del pannello attività, e il riposizionamento delle attrezzature. Al Parco Sette Nani, verrà installata una nuova staccionata sul lato viale Puglia, e anche al Parco di viale Panoramica sarà sistemata una nuova staccionata sul lato viale Panoramica. Infine, lungo viale Sicilia, sarà installata una nuova staccionata.

Le nuove attrezzature del parco Ugo La Malfa:

Dondolo a due posti: struttura in legno di pino impregnato con staffa in acciaio zincato per maggiore stabilità, progettato per due bambini con movimento sicuro e comfort.

Struttura di arrampicata a 6 elementi: composta da reti, barre, scale e gradini sospesi, stimola agilità e coordinazione, realizzata in legno lamellare e acciaio zincato, adatta a bambini di diverse età.

Altalena con seggiolini misti: due sedili, uno a gabbia per i più piccoli, con struttura in alluminio e rivestimento in gomma per oscillazioni sicure.

Torretta con scivolo e rete: torretta sopraelevata con scivolo, scaletta e rete per arrampicata, in legno lamellare trattato e acciaio, stimola l’attività motoria in sicurezza.

Comune di Riccione