Nuove emissioni numismatiche di Poste San Marino: in arrivo le serie divisionali 2025

San Marino, 5 maggio 2025 – Con grande piacere, Poste San Marino annuncia il lancio delle nuove serie divisionali “fior di conio” da collezione, dedicate alla Repubblica di San Marino. Saranno disponibili a partire da giovedì 8 maggio 2025, offrendo ai collezionisti e agli appassionati l’opportunità di arricchire la propria raccolta.

La serie “otto tagli” emessa in tiratura limitata di 10.000 esemplari, include le monete divisionali da 1 centesimo fino al valore di 2 euro. Le facce nazionali sono realizzate da due artisti di prestigio: Arno Ludwig e la bozzettista Antonella Napolione, che hanno sapientemente raffigurato alcuni dei dipinti e monumenti più rappresentativi della Repubblica di San Marino, celebrando la sua ricca storia e tradizione culturale.

Le monete sono custodite in una confezione che celebra, nel 2025, uno dei simboli più amati della nostra Repubblica: la Statua della Libertà, emblema di indipendenza e sovranità. Questo iconico monumento, realizzato in marmo di Carrara dallo scultore Stefano Galletti, raffigura una giovane donna che avanza trionfalmente, con sul capo una corona turrita, simbolo di forza, libertà e autonomia, che da secoli caratterizzano la nostra terra.

La serie “nove tagli” realizzata in soli 8.000 esemplari, comprende invece le stesse otto monete divisionali, accompagnate dalla moneta da 5 euro in argento “Orchidee spontanee”, fior di conio, millesimo 2025.

Sul rovescio è raffigurata l’Ophrys bertolonii, un’orchidea selvatica tra le più curiose del territorio sammarinese, nota anche come “L’uccellino allo specchio” per la forma dei suoi petali, che ricordano un piccolo uccello riflesso nell’acqua, frutto di una straordinaria coevoluzione tra piante e insetti.

Le nuove serie saranno acquistabili a partire dall’8 maggio 2025 presso lo Shop di Poste San Marino sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e online sul sito ufficiale www.poste.sm.

Specifiche tecniche e artistiche della moneta in argento da euro 5,00 (cinque/00), versione fior di conio, “Orchidee spontanee”

Valore: euro 5,00 (cinque/00)

Argento: 925 ‰

Peso: 18,00 g

Diametro: 32,00 mm

Spessore: 2,5 mm

Tiratura: 8.000 esemplari

Autrice bozzetto (dritto e rovescio): Chiara Principe

Dritto: al centro è raffigurata una composizione con le tre Torri e due orchidee. Completano la moneta a sinistra in giro la scritta REPUBBLICA DI SAN MARINO, a destra in verticale le iniziali dell’incisore Valerio De Seta, INC. V.D.S. e in basso l’iscrizione LIBERTAS.

Rovescio: al centro la rappresentazione di due orchidee Ophrys bertolonii e in alto un’ape Megachile parietina posata su un filo d’erba. Completano la moneta a sinistra la lettera R, identificativo della Zecca di Roma, al centro il valore 5 EURO e l’anno 2025, a destra le iniziali dell’autrice del bozzetto Chiara Principe, CP, e in basso al centro la scritta ORCHIDEE.

Bordo: godronato spesso continuo.

Poste San Marino SpA